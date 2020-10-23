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Пиоли: «Нам было очень важно доказать, что „Милан“ — не обычная команда»

сегодня, 06:05
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)1 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал гостевую победу над «Селтиком» (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Мы хорошо контролировали эту игру, проявили характер и показали класс. Хотя мы также допустили несколько технических помарок и немножко рисковали во втором тайме.

Нам было очень важно доказать, что мы не «обычная» команда. Обычная команда проявляет меньше мотивации и решительности после такой захватывающей победы, как победа в дерби. Но мы доказали, что идём от матча к матчу и хотим продолжать побеждать.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 07:02
Просто показали, что дубль «Милана» на что-то способен. А так игра была откровенно слабая. Будь у «Селтика» вратарь посильнее, то пришлось бы уповать на удачу.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:23
Показали что Милан сильнее Селтика.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:18
Ну да! Три удара и три гола.. Необычно)
shlomo
shlomo
сегодня в 06:18
Ожидаемо и не подвели...:)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:07
С именитым соперником Милан играет лучше, чем с простым.
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