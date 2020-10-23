Пиоли: «Нам было очень важно доказать, что „Милан“ — не обычная команда»

Главный тренер «Милана» прокомментировал гостевую победу над «Селтиком» (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Мы хорошо контролировали эту игру, проявили характер и показали класс. Хотя мы также допустили несколько технических помарок и немножко рисковали во втором тайме.

Нам было очень важно доказать, что мы не «обычная» команда. Обычная команда проявляет меньше мотивации и решительности после такой захватывающей победы, как победа в дерби. Но мы доказали, что идём от матча к матчу и хотим продолжать побеждать.