ГлавнаяНовости

Фонсека: «Непростой матч. Даже „Ювентус“ проиграл здесь пару лет назад»

сегодня, 06:56
Янг БойзЛоготип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал волевую победу над «Янг Бойз» (2:1) в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Важно верить во всех своих игроков. Это был непростой матч. Давайте не будем забывать, что даже «Ювентус» пару лет назад проиграл здесь, а «Янг Бойз» победил в 15 домашних матчах подряд. Было важно добыть победу, мы хорошо справились.

Впереди ещё долгий путь как в группе, так и в сезоне. Мы дали нескольким игрокам отдохнуть и теперь можем сфокусироваться на матче с «Миланом» в Серии А.

Все новости
Месси: «Надеюсь, Роналду поправится и сможет сыграть. Наша дуэль особенная»
Сегодня, 06:37 Комментарии6
Пиоли: «Нам было очень важно доказать, что „Милан“ — не обычная команда»
Сегодня, 06:05 Комментарии5
Моуриньо: «Мы могли забить больше, но это не матч плей-офф»
Сегодня, 05:30 Комментарии3
Данте о 2:6 с «Байером»: «Наша игра не производила негативного впечатления»
Сегодня, 04:27 Комментарии4
Бэйл: «„Тоттенхэм“ — серьёзная причина моей хорошей игры»
Сегодня, 03:33 Комментарии4
Артета прокомментировал результативную ошибку Лено
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 06:57
Это была чистая случайность
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 06:57
Да действительно непростой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100