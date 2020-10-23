Фонсека: «Непростой матч. Даже „Ювентус“ проиграл здесь пару лет назад»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал волевую победу над «Янг Бойз» (2:1) в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Важно верить во всех своих игроков. Это был непростой матч. Давайте не будем забывать, что даже «Ювентус» пару лет назад проиграл здесь, а «Янг Бойз» победил в 15 домашних матчах подряд. Было важно добыть победу, мы хорошо справились.

Впереди ещё долгий путь как в группе, так и в сезоне. Мы дали нескольким игрокам отдохнуть и теперь можем сфокусироваться на матче с «Миланом» в Серии А.