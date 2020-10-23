ГлавнаяНовости

Месси: «Надеюсь, Роналду поправится и сможет сыграть. Наша дуэль особенная»

сегодня, 06:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона28.10.2020 в 23:00 Не начался

Капитан «Барселоны» Лионель Месси в преддверии матча с «Ювентусом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в интервью DAZN высказался о противостоянии с Криштиану Роналду. Форвард туринского клуба может пропустить эту встречу, если не успеет сдать отрицательный тест на коронавирус.

Конечно, когда Криштиану играл в «Реале», эти матчи были особенными. Они всегда ими были, но с Криштиану на поле эти встречи приобретали исключительную значимость.

Теперь это уже в прошлом, и мы с нетерпением ждём новых вызовов. Такой может случиться в среду, и мы надеемся, что Криштиану будет на поле и вскоре вылечится от коронавируса.

Матчи против Криштиану были и всегда будут особенной дуэлью. Это продолжается долгие годы, нелегко поддерживать такой уровень столь длительное время.

Наши команды были очень требовательными: «Реал» и «Барселона» — два сильнейших клуба в мире. Соревноваться на равных на протяжении стольких лет — это то, что будут помнить всегда. Личное противостояние между мной и Криштиану было очень классным, думаю, оно многим было по нраву. Болельщики «Реала», «Барселоны», да и вообще все поклонники футбола становились свидетелями грандиозного зрелища. Надеемся подарить им ещё больше эмоций [в среду].

Все новости
Инфантино: «Меня интересует клубный чемпионат мира, а не Суперлига»
Сегодня, 09:29 Комментарии11
Бьелса не планирует уходить из «Лидса»
Сегодня, 08:49 Комментарии5
Скрипник о разгроме от «Лестера»: «Мы играли смело, но класс есть класс»
Сегодня, 07:21 Комментарии8
Фонсека: «Непростой матч. Даже „Ювентус“ проиграл здесь пару лет назад»
Сегодня, 06:56 Комментарии7
Пиоли: «Нам было очень важно доказать, что „Милан“ — не обычная команда»
Сегодня, 06:05 Комментарии6
Моуриньо: «Мы могли забить больше, но это не матч плей-офф»
Сегодня, 05:30 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 11:40
достойно сказал
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:38
Выпрашивает "поддержки" у Роналду в ответной речи.
амурец
амурец
сегодня в 11:11
будет интересно
Gelious
Gelious ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 11:01
У вас все очень плохо, конечно Аха-ха
DXTK
DXTK
сегодня в 10:38
Пеналда не выйдет на матч с Барсой, его берегут для Сассуол и Ференцваровша, где он сможет расправить крылья и несколько знатных пенок и замыканий завершить.
Agamaga
Agamaga ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 10:26
Например, как в финале ЛЧ?
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 10:17
Петух никогда не будет орлом....всегда после матчей с реалом...Месси уходил с поля голом...или победой, а дельфин. ....истерики...смытая гель с волос...и Барселона и Юве выйдет из группы без вопросов. ...всё остальное это хлеб для журналюг...
Project Pandora
Project Pandora ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 10:15
И тебе не болеть.
1bear
1bear
сегодня в 10:13
Юве и без Роналду разделает Барсу,хотя жаль,если он не будет играть...
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 10:09
Всё в прошлом. Лео потерял мотивацию и потихоньку сдувается. Несмотря на то что я ему симпатизирую больше как игроку, чем Криштиану, стоит признать - Роналду сохранился гораздо лучше и его уверенность в себе достойна уважения.
alex074
alex074
сегодня в 09:58
Матч будет добротным, конечно же главные действующие лица, далеки от идеальной формы, но тем не менее...Будет на что посмотреть, тем более матч в ЛЧ и у Роналду уже другой клуб. Короче говоря: "Ждемс сие действо с нетерпением"
Ляпсень
Ляпсень
сегодня в 09:37
Комедии Шекспира о Месси и Роналду: раньше "Два знатных родича", а теперь "Много шума из ничего".)))
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 09:23
Противостояние было просто Великолепно!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:22
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:13
Лионель про дуэль...
Старики-разбойники...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:06
Роналду уже испугался ,поэтому вся эта история якобы с положительным тестом.А вдруг не сможет достойно себя показать.Как в финале Евро...
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 08:36
заскучал, Лионель?)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:07
С кем теперь будешь соревноваться?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:05
воззможно будет Интересный матч...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:49
Что то гном про нулся и пытается общаться с великаном.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 07:40
Они с Реалом сегодня играют
shlomo
shlomo
сегодня в 07:21
Будем надеяться на лучший вариант развития событий
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:20
Здоровья Всем! Слишком много нарушает планов этот вирус.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 07:06
Через лет пятьдесят будут сидеть два деда, закутанные пледом, в доме престарелых, и вспоминать былые времена )))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:06
Напомните Леонарду, что они играют не с Реалом)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:59
Эпоха двух суперзвезд неуклонно движется к закату. Возможно это два последних их противостояния на поле. Не хотелось бы, чтобы оно срывалось из-за терроризирующего землю вируса.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:45
А шо, Месси не ушёл из Барселоны???
112910415
112910415
сегодня в 06:45
ждём и надеемся !
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 06:40
Да зачем ты сдался Великому Рону
ГнОМИК и орел не соперники
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100