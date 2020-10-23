Месси: «Надеюсь, Роналду поправится и сможет сыграть. Наша дуэль особенная»

Капитан «Барселоны» в преддверии матча с «Ювентусом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в интервью DAZN высказался о противостоянии с . Форвард туринского клуба может пропустить эту встречу, если не успеет сдать отрицательный тест на коронавирус.

Конечно, когда Криштиану играл в «Реале», эти матчи были особенными. Они всегда ими были, но с Криштиану на поле эти встречи приобретали исключительную значимость.

Теперь это уже в прошлом, и мы с нетерпением ждём новых вызовов. Такой может случиться в среду, и мы надеемся, что Криштиану будет на поле и вскоре вылечится от коронавируса.

Матчи против Криштиану были и всегда будут особенной дуэлью. Это продолжается долгие годы, нелегко поддерживать такой уровень столь длительное время.

Наши команды были очень требовательными: «Реал» и «Барселона» — два сильнейших клуба в мире. Соревноваться на равных на протяжении стольких лет — это то, что будут помнить всегда. Личное противостояние между мной и Криштиану было очень классным, думаю, оно многим было по нраву. Болельщики «Реала», «Барселоны», да и вообще все поклонники футбола становились свидетелями грандиозного зрелища. Надеемся подарить им ещё больше эмоций [в среду].