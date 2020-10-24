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Варела: «Знаю, что в „Динамо“ новый тренер и очень хорошие игроки»

сегодня, 12:12

Защитник Гильермо Варела прокомментировал свой переход в московское «Динамо».

Все хорошо, большое спасибо. Собираюсь ли я посетить игру с «Сочи»? Да, конечно, но сначала хотелось бы познакомиться с тренером и партнерами по команде. Как только можно будет начать тренироваться, я готов. Конечно, у меня был долгий перелет, сначала нужно немного отдохнуть, а затем приступать к тренировкам.

Знаю, что в «Динамо» новый тренер и очень хорошие игроки. Сейчас нужно сыграться, найти баланс. Я уверен, что мы сможем это сделать. Прежде всего нужно познакомиться с ребятами, с тренерами, людьми.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:12
Начни уже играть,заждались!
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