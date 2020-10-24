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Пономарёв: «Васин — неровный игрок»

сегодня, 11:50
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал защитника московской команды Виктора Васина после матча группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергером» (1:1).

Не думаю, что ЦСКА отнесся к сопернику пренебрежительно, просто подустал. Плюс у нас много футболистов не играет. Оборона вообще вся поменялась. А потом Васин напорол, как обычно. Что он там натворил в штрафной? Так бы и закончили 1:0, ведь у соперника и моментов-то не было.

Замена Васина в перерыве напрашивалась? Да его сразу нельзя было ставить. Он очень ненадежный. Неровный игрок. Как можно делать фол в такой ситуации с такого острого угла?

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:06
Все гнобят Васина,жалко его!
particular
particular
сегодня в 12:04
Это про некачественную дорогу можно сказать - "неровная"... А про игрока Васина есть много других не лестных эпитетов и словосочетаний...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:57
Васин - это вообще какое то инородное тело. Сколько он уже привез голов за свою карьеру , просто не сосчитать. Все ошибаются. Но Васин ошибается в непозволительных , простейших ситуациях. Человек просто не владеет элементарной техникой. Кроме роста у него других достоинств просто нет. Пора бы уже полюбовно расстаться с этим неблагонадежным товарищем.
Всем здоровья.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:55
Он совсем не игрок.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:53, ред.
"А потом Васин напорол, как обычно."...
Васин - напористый игрок...
sihafazatron
sihafazatron ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 11:53
ну да молодой и перспективный)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:52
Неровный потому что молодой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:52
Я бы сказал клрявый...
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