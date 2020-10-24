Пономарёв: «Васин — неровный игрок»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал защитника московской команды после матча группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергером» (1:1).

Не думаю, что ЦСКА отнесся к сопернику пренебрежительно, просто подустал. Плюс у нас много футболистов не играет. Оборона вообще вся поменялась. А потом Васин напорол, как обычно. Что он там натворил в штрафной? Так бы и закончили 1:0, ведь у соперника и моментов-то не было.

Замена Васина в перерыве напрашивалась? Да его сразу нельзя было ставить. Он очень ненадежный. Неровный игрок. Как можно делать фол в такой ситуации с такого острого угла?