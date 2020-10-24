Семак — после поражения от «Рубина»: «Возможность отставки не рассматриваю»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями после матча 12-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2) и заявил, что не рассматривает возможность ухода из клуба.

Усталость накапливается, игр много. Сегодня сделали замены, они не так много добавили свежести, на которую мы рассчитывали. Место в старте надо заслужить. Не ошиблись с тем, что не выпустили Ерохина с «Брюгге», нет. Есть позиции, где ему комфортно, есть, где сложнее. Мы знаем его сильные и слабые стороны.

Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды. Есть задачи, которые передо мной стоят, которые мне нужно выполнять. Руководство принимает решения, которые считает нужными.