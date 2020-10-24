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Семак — после поражения от «Рубина»: «Возможность отставки не рассматриваю»

сегодня, 19:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями после матча 12-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2) и заявил, что не рассматривает возможность ухода из клуба.

Усталость накапливается, игр много. Сегодня сделали замены, они не так много добавили свежести, на которую мы рассчитывали. Место в старте надо заслужить. Не ошиблись с тем, что не выпустили Ерохина с «Брюгге», нет. Есть позиции, где ему комфортно, есть, где сложнее. Мы знаем его сильные и слабые стороны.

Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды. Есть задачи, которые передо мной стоят, которые мне нужно выполнять. Руководство принимает решения, которые считает нужными.

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Все комментарии
stachel
stachel ответ kolpankolpan (раскрыть)
сегодня в 19:45
сейчас не надо. Перед зимней паузой надо непременно увольнять. Главное, что бы отставание от спама к зимней паузе не было критическим.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 19:43
ХА-ХА вот учителя постоянно чего та чиркают здесь сами таких денег невидали ))) успешный и богатый что еще надо))) скорей всего больше всего Москали пишут у них одна зависть) вам то какого ху.... до человека лесть ) пускай работает
DNK74_02
DNK74_02
сегодня в 19:43
А зря, серожа, а зря! Был бы офицером - застрелился бы, а так.. Жаль, серожа, что ты не офицер!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:43
А вот и зря. Видно же что не тянет.
протон1
протон1
сегодня в 19:43
чемодан вокзал домой. семак физрук. не знаю за счет чего там его держут
alex074
alex074
сегодня в 19:41
Чемодан-вокзал-домой...марионетка
stachel
stachel ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 19:40
Мне сдаётся, что вся проблема в Атреме. Он как фундамент, на котором строится игра команды в атаке, сгнил, устал и рассыпался. Именно он определяет скорость и модель игры в атаке. Уберите Тему и поставьте в пару к азмуну классного напа современного типа, типа иммобиле, и замените физрука думающим и креативным молодым тренером, типа клоппа, и зенит станет реальным лидером нашего футбола. Это касается и сборной.
protest58us
protest58us ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 19:34
по этому я и говорю что Семак аут, но и состав нужно перекраивать, кто то постарел, кто то обрусел(Азмун) скоро Барриосу надоест играть если уже не надоело...... с селекцией надо что то делать....
VV V
VV V
сегодня в 19:31
А вот немецкий чиновник Миллер уже присматривается к Моуриньо и заглядывает в государственную кубышку Газпрома.
protest58us
protest58us ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 19:30
у Вас пусть и работает, под ваши задачи он больше подходит....без шуток, у Вас и бюджет по скромнее, и не требуют от Вас выходить из группы в ЛЧ, а в еврокубки он и с Вашим составом попадать будет.....
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 19:30
А тебя и не спросят,хотя будет жалко. Ты- единственный человек,в этом болоте..
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 19:30, ред.
Какая сейчас отставка? Зенит проиграет все до одной игры в Лиге Чемпионов. В чемпионате России пойдет вниз и не слабо.Вот тогда напомнят ему....И это недалекий факт,будет абсолютно заслуженным. Команда физически готова плохо.Даже внешне заметно что самые стройные это сам Семак и Тимощук. Снявший футболку Кузяев отметился дряблым торсом с заметным подбородком. Сдал даже Барриос.Взглянув на тела можно понять что проблема системная, уже не менее как с апреля тренинг проходит из под палки и больше видимо за обеденным столом. С учетом Лиги Чемпионов и постоянных игр в Чемпионате России Зенит осыпется в чемпионате как осенний лист. И особенно это будет заметно в играх пройдущих после Лигачемпионских поражений. Туше.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ protest58us (раскрыть)
сегодня в 19:29
Но при этом неправильно кивать на игроков, скорее, нужно задать вопрос, почему все они, играя в свое время прилично, сейчас просто тела.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:28
Пусть работает!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:28
Да ужжжж...

Снимут всех. И тебя и Медведева.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 19:28
От физрука Сережи иного не ожидал. Увы, уйти нормально не может, хотя и не тянет.
stachel
stachel ответ protest58us (раскрыть)
сегодня в 19:27
А если учесть сколько денег было потрачено на трансферты с 2015, сколько аргов и полозов с антохами было оптом закуплено, селекционный отдел нужно гнать ссаными тряпками в полном составе. Боаш их не устраивал, т.к сам ставил перед командой максимальные цели и требовал от руководства ресурсы для решения этих задач. А семак педальный тренер, очень удобный для клубных боссов. Этот только зубы скалит и со всем соглашается.
Ironigor
Ironigor ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 19:21
А зря .
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 19:20
Какая отставка?Гендир так в тебя верит...))
protest58us
protest58us
сегодня в 19:19, ред.
а жаль, большинство людей которые сейчас болеют за Зенит, начали болеть в нулевые года и раньше, то есть тогда когда Зенит не все выигрывал но играл классно( кубок УЕФА следствие развития как раз той команды что была в 05 и 06 годах) так же был некоторый приток фан базы во времена ХалкоВитселя, а почему? собственно потому что было за что переживать и было то на что можно было посмотреть, а что мы видим сейчас? Пешехода Дзюбу, в которого надо попадать так как это делал Халк, Азмуна бегунка реализующего один момент из пяти, креативщика Дриусси который с 10 метров по воротам попасть не может, 40 миллионного Малкома который либо с травмой либо не в форме, на фланге Караваев который и пальца на ноге Анюкова не стОит,в центре Ерохин/Оздоев/Кузяев которые могут что то показать в матчах с командами уровня Тамбова и то даже там все не так просто складывается, ах да у тех ребят очень высокая точность передач......назад......есть еще Сутормин....тот еще кудесник мяча...тут фаны разных клубов говорят какой плохой Зенит, купил его за 50 тыс рублей....по моему это его трансферная стоимость и есть...лучше новый айфон купить чем двух Суторминых...
112910415
112910415
сегодня в 19:18
рано, рано
ещё несколько интересных матчей впереди
Squadra Adzurra
Squadra Adzurra
сегодня в 19:16
Одни усы на пару с черчесом не прокатили)
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:16
Сергей если бы было надо тебя бы уже давно вышвурнули, но ты вполне устраиваешь руководство клуба поэтому за свое место можешь не беспокоится до поры до времени и опять тебя назначат лучшим тренером РПЛ...В зимний трансфер подкупят тебе еще игроков из-за бугра и всё будет в шоколаде))
particular
particular
сегодня в 19:13
Товарищи в креслах, в костюмах и с вентилем в ручонках, возможно, уже приглядывают кандидатуру...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:12
Неудачная игра Зенита может повлиять на корректировку кадрового состава футбольных экспертов Матч ТВ.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:12
новые усы не спасли дерево)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:11
До зимнего перерыва продержись...Сережа...нужно, понимаешь...нужно)...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:11
Какая отставка?зенит уже чемпион
d_fincher
d_fincher
сегодня в 19:08
Заметили, что когда Зенит выигрывает - это в 8 случаях из 10 - скандальные ошибки судей? А когда проигрывает - это нормальная работа судей, и вопросов нет. То есть Зенит может побеждать только за счет "ошибок" судей.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 19:07
Фу-фу-фу!! Бесхребетно, как и всегда.
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