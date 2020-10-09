Новым главным тренером «Уфы» станет Рашид Рахимов

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09 октября 2020, 16:40

На вакантную должность главного тренера «Уфы» будет назначен .

По информации журналиста Ивана Карпова, руководство уфимского клуба сделало выбор в пользу его кандидатуры, отказавшись от услуг Олега Кононова и Сергея Юрана.

Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год.

Напомним, что 7 октября пост главного тренера «Уфы» покинул Вадим Евсеев.