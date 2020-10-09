Новым главным тренером «Уфы» станет Рашид Рахимов

На вакантную должность главного тренера «Уфы» будет назначен Рашид Рахимов.
По информации журналиста Ивана Карпова, руководство уфимского клуба сделало выбор в пользу его кандидатуры, отказавшись от услуг Олега Кононова и Сергея Юрана.
Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год.
Напомним, что 7 октября пост главного тренера «Уфы» покинул Вадим Евсеев.
Удачи новоиспеченому тренеру Уфы. Пора.
Удачи новоиспеченому тренеру Уфы. Пора.
Реет в межклубном пространстве как переходящий вымпел РПЛ..:)))
Реет в межклубном пространстве как переходящий вымпел РПЛ..:)))
Лучше бы Евсеева оставили чем этого тина тэвэшника лояльного нанимать.
Лучше бы Евсеева оставили чем этого тина тэвэшника лояльного нанимать.