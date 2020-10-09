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Новым главным тренером «Уфы» станет Рашид Рахимов

09 октября 2020, 16:40

На вакантную должность главного тренера «Уфы» будет назначен Рашид Рахимов.

По информации журналиста Ивана Карпова, руководство уфимского клуба сделало выбор в пользу его кандидатуры, отказавшись от услуг Олега Кононова и Сергея Юрана.

Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год.

Напомним, что 7 октября пост главного тренера «Уфы» покинул Вадим Евсеев.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
10 октября в 04:12
Пора бы Рахимову, что-то показать в РПЛ. Одно дело красиво, умно рассуждать на Матч ТВ. Другое дело рулевой команды. Вот Талалаев красавчик пока. Видно, что тренер с харизмой. Спокойный в быту, умный, справедливый в интервью и огонь на бровке. Команда преображается.
Удачи новоиспеченому тренеру Уфы. Пора.
протон1
протон1 ответ Caniggia (раскрыть)
09 октября в 23:25
у рахимова опыта больше
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов
09 октября в 22:20
Гастарбайтеру побарабану кого тренировать, лишь бы бабки зарабатывать. Результат для него не важно
Vredinka_online
Vredinka_online
09 октября в 22:00
Не очень очевидный выбор.
neukomm
neukomm
09 октября в 21:40, ред.
Ужас-то какой! Человек, который добился НИЧЕГО за всю свою карьеру
Justas Weiss7
Justas Weiss7
09 октября в 21:32
казалось Уфа строит долгосрочный проект, но шарахается с тренерами варягами. поставьте своего Мусаева или Федотова и подымайтесь растите шаг за шагом... а зачем? видно интересы сиюминутные пошли. а жаль...
pomor45
pomor45
09 октября в 20:56, ред.
Выбор логичный: одного водителя автобуса поменяют на другого, рассчитывая на эффект смены тренера. Кононов стал бы менять тактику, к чему команда абсолютно не готова и риск вылететь в ФНЛ был бы ещё большим, чем сейчас.
Сп62
Сп62
09 октября в 20:29
Сейчас любому тренеру в Уфе будет тяжко. Не знаю, на что расчитывает Рахимов, подписывая этот контракт. Только на удачу или чудо.
particular
particular
09 октября в 20:02, ред.
Рахимов готов тренировать кого угодно, где попало и на любых условиях..:)
Реет в межклубном пространстве как переходящий вымпел РПЛ..:)))
Anisovich
Anisovich
09 октября в 18:29
    SHMEL
    SHMEL
    09 октября в 18:19
    Из трех кандидатов выбрали худшего...
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    09 октября в 17:57
    уфа из хороших тренеров делает свой выбор только и они не помогут, ибо башкиры продали всех лидеров команды и остались одни брёвна, которые даже после 0 - 6 от бомжей не смогли забить хотя бы раз ротору дома. интересно было бы посмотреть на Юрана, которому не дали поработать в химках не смотря на то, что Сергей вывел подмосковный клуб в финал кубка России. Кононову если и возвращаться в рпл то явно не в уфу с этим подбором игроков, которые есть сейчас в команде. не понятно зачем Рахимову это? сидел бы на матч тв и дожидался предложения ахмата или Тулы...
    Big krendel
    Big krendel
    09 октября в 17:38
    Рахимов дает играть соперникам. Не ставит автобус.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    09 октября в 17:32
    Он уже всех потренеровал,и везде результатов ноль!
    За адекватность
    За адекватность
    09 октября в 17:23, ред.
    "По информации журналиста Ивана Карпова," Пока нет официального заявления руководства ФК "Уфа" еще есть время у инсайдеров, телеграм каналов и прочих твиттеров журналистов выдать на гора свои версии из "достоверных источников" на суд общественности. Торопитесь.
    Caniggia
    Caniggia
    09 октября в 17:22
    По мне так лучше бы Юрана взяли - моложе и не боится играть агрессивно в атаку. Рахимов - это вечный автобус и консерватизм, но с бОльшим опытом. Но надо ему пожелать удачи и поздравить, что наконец-то он избавится от нужды зарабатывать пустым и бесполезным 73омётством на ТВ, а займётся настоящей и любимой работой.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    09 октября в 17:17
    Очевидная очевидность. Для Уфы голы по-прежнему не самое главное в футболе.
    yasukuni
    yasukuni
    09 октября в 17:15
    перетасовка все той же засаленной шулерской колоды. "Российский тренер" - это оксюморон.
    Faustello
    Faustello
    09 октября в 17:10
    Ну хрен знает, вообще есть у нас в стране футболисты кочующие из команды в команду, как только в ФНЛ падает клуб они всем скопом в другую команду низов, джентльмены удачи ептить, вот и тренеры такие же есть.
    Лучше бы Евсеева оставили чем этого тина тэвэшника лояльного нанимать.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    09 октября в 17:06
    В тренере ли было дело?Как по мне,то нет.
    VAN ARM
    VAN ARM
    09 октября в 17:03
    отлично))он умеет в фнл выводить))))))))))))
    cska vperiod
    cska vperiod
    09 октября в 17:00
    Ожидаемо, главное отличный вариант.
    Ternan
    Ternan
    09 октября в 16:54
    Отличный выбор! Явно лучше чем Кононов!
    mat73
    mat73
    09 октября в 16:54
    Нормальный вариант. Уж лучше Кононова, или Хохлова например!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    09 октября в 16:53
    Удачи и остаться в Премьер-Лиге!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Anisovich (раскрыть)
    09 октября в 16:50
    А ты как думал. Не только же вам должны половина команд лиги очки поставлять....)).
    Anisovich
    Anisovich
    09 октября в 16:48, ред.
      drug01
      drug01
      09 октября в 16:45
      Желаем удачи и..... Терпения!
      shlomo
      shlomo
      09 октября в 16:42
      Офигенный поворот...удачи!!!
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