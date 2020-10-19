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У Евсеева есть варианты продолжения карьеры в РПЛ и ФНЛ

вчера, 16:37

Александр Маньяков, агент бывшего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, рассказал о будущем своего клиента.

У Вадима Валентиновича уже есть некоторые наметки по будущему как от клубов ФНЛ, так и от клубов РПЛ.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:35
Зачем опускаться до уровня ФНЛ
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:41
Вадик без работы не останется, добротный специалист.
ДСА
ДСА
вчера в 17:03
В РПЛ лавров не снискать
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:52
Вадим не пропадёт)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:48
Евсеев показал себя в Уфе. Варианты должны быть - определенно. Человек отлично отработал с незвездным материалом. Подтянул многих футболистов , которые впоследствии перешли в более сильные клубы. К сожалению замену этим ушедшим ребятам быстро найти не удалось, но вины Вадима в этом нет. Он и так прыгал выше головы.
Удачи ему в дальнейшей карьере.
Всем здоровья.
Faustello
Faustello
вчера в 16:48, ред.
Валентиныч почти любой клуб может возглавить, просто прийдёт в тренерскую и скажет жёстко так зыркая глазами:
- я тренерую.
Мало кто решится возразить)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:47
Главное, сделать правильный выбор....
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:40
У Евсеева есть много вариантов.
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