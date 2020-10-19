У Евсеева есть варианты продолжения карьеры в РПЛ и ФНЛ

Александр Маньяков, агент бывшего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, рассказал о будущем своего клиента.
У Вадима Валентиновича уже есть некоторые наметки по будущему как от клубов ФНЛ, так и от клубов РПЛ.
Александр Маньяков, агент бывшего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, рассказал о будущем своего клиента.
У Вадима Валентиновича уже есть некоторые наметки по будущему как от клубов ФНЛ, так и от клубов РПЛ.
Удачи ему в дальнейшей карьере.
Всем здоровья.
Удачи ему в дальнейшей карьере.
Всем здоровья.