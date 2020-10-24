ГлавнаяНовости

«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» допустили осечки. Итоги 17-го тура ФНЛ

сегодня, 21:14

Завершились все матчи 17-го тура Футбольной Национальной Лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Чертаново» 2:0
Голы: Барков Дмитрий 6, Гаджимурадов Рамазан 52

«Краснодар-2» — «Динамо» 0:0

«Шинник» — «Текстильщик» 0:3
Голы: Аппаев Хызыр 64, Горюшкин Алексей 87, Горюшкин Алексей 90

«Оренбург» — «Енисей» 1:3
Голы: Фамейе Джоэль 83 — Кичин Валерий 11 (пенальти), Сиваков Михаил 27 (автогол), Зотов Александр 79

«Акрон» — «Нефтехимик» 3:4
Голы: Герюгов Азнаур 11, Делькин Артем 23, Делькин Артем 87 — Петров Илья 41 (пенальти), Котик Артем 50, Кленкин Данил 75, Юшин Александр 89

«Волгарь» — «Спартак-2» 2:0
Голы: Погосов Артем 60, Воробьёв Дмитрий 80 (пенальти)

«Факел» — «Крылья Советов» 1:1
Голы: Максимов Максим 89 — Сергеев Иван 51 (пенальти)

«Чайка» — «Нижний Новгород» 1:1
Голы: Кулишев Артем 53 — Гоцук Кирилл 87

«Велес» — «Томь» 0:0

«Торпедо» — «Алания» 2:0
Голы: Калмыков Амур 47, Адаев Владислав 90+3

«Балтика» — «Иртыш» 3:2
Голы: Плетнев Дмитрий 13, Маркин Михаил 40, Маркин Михаил 79 — Киселёв Геннадий 10, Шакуро Павел 73

«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» допустили осечки. Итоги 17-го тура ФНЛ

Все новости
«Аякс» разгромил «Венло» со счётом 13:0. У Лассины Траоре пента-трик
Сегодня, 19:47 Комментарии22
«Байер» разгромил «Ниццу», «Наполи» уступил АЗ. Итоги 1-го тура Лиги Европы
Вчера, 01:11 Комментарии7
ОфициальноБоснии пришлось включить в заявку на матч Лиги Наций 47-летнего вратаря
15 октября Комментарии7
Россия потеряла очки, Украина обыграла Испанию. Итоги 4-го тура Лиги Наций
14 октября Комментарии4
«Оренбург» прервал безвыигрышную серию. Итоги 15-го тура ФНЛ
13 октября Комментарии5
Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021
13 октября Комментарии50
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:58
Хочу Торпеду в РПЛ, Игнашевич тут будет в тему!
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 21:38
Волгарь победил наконец
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:34
Не ожидал увидеть Нижний Новгород на первом месте. Возможно недостаточно осведомлен о раскладе сил в ФНЛ. Оренбург и Крылья Советов предполагаемо будут бороться за выход в РПЛ. Уже сейчас мучает вопрос, будет ли возможный выход Крыльев попыткой закрепления в высшем дивизионе в долгосрочной перспективе или опять придется следить за отыгрышем роли команды-лифта некогда бронзового призера РПЛ.
Альфи
Альфи ответ Big krendel (раскрыть)
сегодня в 21:33
А Зенит своим бастардам и судью своего поставил и все равно облом....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:24
Лидеры сыграли в пользу конкурентов.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 21:16
Неожиданные проигрыши Зенита, Локо и Краснодара аутсайдерам.
beefs
beefs
сегодня в 21:15
еще один тур...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100