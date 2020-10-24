«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» допустили осечки. Итоги 17-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 17-го тура Футбольной Национальной Лиги.
«СКА-Хабаровск» — «Чертаново» 2:0
Голы: Барков Дмитрий 6, Гаджимурадов Рамазан 52
«Краснодар-2» — «Динамо» 0:0
«Шинник» — «Текстильщик» 0:3
Голы: Аппаев Хызыр 64, Горюшкин Алексей 87, Горюшкин Алексей 90
«Оренбург» — «Енисей» 1:3
Голы: Фамейе Джоэль 83 — Кичин Валерий 11 (пенальти), Сиваков Михаил 27 (автогол), Зотов Александр 79
«Акрон» — «Нефтехимик» 3:4
Голы: Герюгов Азнаур 11, Делькин Артем 23, Делькин Артем 87 — Петров Илья 41 (пенальти), Котик Артем 50, Кленкин Данил 75, Юшин Александр 89
«Волгарь» — «Спартак-2» 2:0
Голы: Погосов Артем 60, Воробьёв Дмитрий 80 (пенальти)
«Факел» — «Крылья Советов» 1:1
Голы: Максимов Максим 89 — Сергеев Иван 51 (пенальти)
«Чайка» — «Нижний Новгород» 1:1
Голы: Кулишев Артем 53 — Гоцук Кирилл 87
«Велес» — «Томь» 0:0
«Торпедо» — «Алания» 2:0
Голы: Калмыков Амур 47, Адаев Владислав 90+3
«Балтика» — «Иртыш» 3:2
Голы: Плетнев Дмитрий 13, Маркин Михаил 40, Маркин Михаил 79 — Киселёв Геннадий 10, Шакуро Павел 73