Самедов: «Думаю, „Зенит“ в любом случае фаворит РПЛ»

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива» в эфире программы «Футбол России» высказал мнение о чемпионской гонке в РПЛ .

Думаю, «Зенит» в любом случае фаворит, даже несмотря на то, что произошло за последнюю неделю. ЦСКА укрепился, и мне кажется, что они будут только прибавлять. С «Локомотивом» тоже непонятно – вроде бы они неплохо выглядели в Лиге чемпионов, но при этом сейчас дома проиграли последней команде чемпионата. Наверное, там тоже есть какие-то проблемы. Многое будет зависеть от того, как эти команды смогут совмещать наши внутренние баталии с еврокубками.

Исходя из того, что было в последнюю неделю – все команды проиграли, для «Спартака» это, наверное, преимущество. Но я так не считаю, мне кажется наоборот, когда есть еврокубки, ты постоянно играешь и находишься в игровом тонусе. Наверное, это плюс. Но видите, как всё складывается. Наверное, подустали.