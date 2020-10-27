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Самедов: «Думаю, „Зенит“ в любом случае фаворит РПЛ»

сегодня, 01:08

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов в эфире программы «Футбол России» высказал мнение о чемпионской гонке в РПЛ.

Думаю, «Зенит» в любом случае фаворит, даже несмотря на то, что произошло за последнюю неделю. ЦСКА укрепился, и мне кажется, что они будут только прибавлять. С «Локомотивом» тоже непонятно – вроде бы они неплохо выглядели в Лиге чемпионов, но при этом сейчас дома проиграли последней команде чемпионата. Наверное, там тоже есть какие-то проблемы. Многое будет зависеть от того, как эти команды смогут совмещать наши внутренние баталии с еврокубками.

Исходя из того, что было в последнюю неделю – все команды проиграли, для «Спартака» это, наверное, преимущество. Но я так не считаю, мне кажется наоборот, когда есть еврокубки, ты постоянно играешь и находишься в игровом тонусе. Наверное, это плюс. Но видите, как всё складывается. Наверное, подустали.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:17
ЦСКА будет чемпионом,смиритесь!
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 01:14, ред.
Еще бы не фаворит!!!!!!!!!!!!Он и так станет чемпионом-в конце чемпионата подтянут и вытянут на 1-е место!!!!!!!!!!!!Трудно не выиграть чемпионат,когда все структуры под тобой,а точнее под Газпромом!!!!!!!!!!!!!Не выиграть так могут только кривой и параличный,да и то вряд ли!!!!!!!!!))))))))))))))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 01:12
Фаворит у руководства РПЛ...
Брулин
Брулин
сегодня в 01:10, ред.
Прям серый кардинал этот Зенит
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