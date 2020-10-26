Щербаченко: «„Рубин“ хорошо подготовился к матчу с „Зенитом“»

Экс-тренер «Мордовии» отреагировал на поражение «Зенита» от «Рубина» в матче 12-го тура РПЛ .

Я думаю, «Рубин» хорошо подготовился. Эта схема — с Шатовым в роли опорника — позволила нивелировать сильные стороны «Зенита». Это игра с флангов. Следующий момент — очень строгая игра двух центральных защитников «Рубина». Они не страховали крайних защитников. Это делали или Шатов, или Ин Бом. Даже тот же Хвича, что стало для меня большим откровением. Своеобразное «катеначчо» от «Рубина». Это не ноу-хау, но домашняя заготовка под «Зенит». Питерцы не были к этому готовы и действовали хаотично.