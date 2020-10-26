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Щербаченко: «„Рубин“ хорошо подготовился к матчу с „Зенитом“»

вчера, 23:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Экс-тренер «Мордовии» Федор Щербаченко отреагировал на поражение «Зенита» от «Рубина» в матче 12-го тура РПЛ.

Я думаю, «Рубин» хорошо подготовился. Эта схема — с Шатовым в роли опорника — позволила нивелировать сильные стороны «Зенита». Это игра с флангов. Следующий момент — очень строгая игра двух центральных защитников «Рубина». Они не страховали крайних защитников. Это делали или Шатов, или Ин Бом. Даже тот же Хвича, что стало для меня большим откровением. Своеобразное «катеначчо» от «Рубина». Это не ноу-хау, но домашняя заготовка под «Зенит». Питерцы не были к этому готовы и действовали хаотично.

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mangox23
mangox23
сегодня в 00:02
Слуцкого на мякине не проведешь
beefs
beefs
вчера в 23:54
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:53
    Слуцкий молоток!
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