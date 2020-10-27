Хаманн призвал лишить Ройса капитанской повязки в «Боруссии» Дортмунд

Экс-полузащитник «Баварии», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в преддверии матча «Боруссия» Д — «Зенит» в Лиге чемпионов выразил мнение, что не должен быть капитаном дортмундского клуба.

Я не понимаю, почему у него не отобрали повязку ещё летом. У Дортмунда проблемы с менталитетом и лидерами. Нельзя, чтобы капитан играл только в половине матчей.

Ройс плохо сыграл с «Лацио», как и большинство команды. Но капитан для того и находится на поле, чтобы вести остальных за собой.

Нельзя назначать капитаном кого-либо просто для того, чтобы они были счастливы. Рано или поздно у вас возникнут проблемы, когда капитан не попадёт в состав. Нельзя принимать решения только для того, чтобы не расстраивать игрока. Нужно делать то, что лучше для команды и клуба.

Есть блестящий лидер в виде Хуммельса, который ранее уже демонстрировал своё умение руководить командой, что у него есть лидерские качества, и что он может вдохновлять людей.