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Хаманн призвал лишить Ройса капитанской повязки в «Боруссии» Дортмунд

сегодня, 05:13
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:00 Не начался

Экс-полузащитник «Баварии», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Дитмар Хаманн в преддверии матча «Боруссия» Д — «Зенит» в Лиге чемпионов выразил мнение, что Марко Ройс не должен быть капитаном дортмундского клуба.

Я не понимаю, почему у него не отобрали повязку ещё летом. У Дортмунда проблемы с менталитетом и лидерами. Нельзя, чтобы капитан играл только в половине матчей.

Ройс плохо сыграл с «Лацио», как и большинство команды. Но капитан для того и находится на поле, чтобы вести остальных за собой.

Нельзя назначать капитаном кого-либо просто для того, чтобы они были счастливы. Рано или поздно у вас возникнут проблемы, когда капитан не попадёт в состав. Нельзя принимать решения только для того, чтобы не расстраивать игрока. Нужно делать то, что лучше для команды и клуба.

Есть блестящий лидер в виде Хуммельса, который ранее уже демонстрировал своё умение руководить командой, что у него есть лидерские качества, и что он может вдохновлять людей.

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995
сегодня в 05:28, ред.
согласен) Хуммельс не только как лидер лучше, но и ещё как игрок
за одну преданность Ройсу не должны вручать повязку, имхо
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:19
Зачем у заслуженного отбирать
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