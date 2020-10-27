Пиоли поддержал Тэтэрушану: «Ошибки – часть футбола»

Главный тренер «Милана» подвёл итоги матча с «Ромой» (3:3) в 5-м туре Серии А и прокомментировал выступление вратаря своей команды , совершившего результативную ошибку.

Ошибки — часть футбола. Тэтэрушану промахнулся мимо мяча. Он сильный голкипер, его дебютная игра. Это могло немного повлиять.

Я пойду домой, будучи довольным выступлением нашей команды, но мы не можем скрыть, что после финального свистка игроки не были довольны [ничейным результатом].

Мы играли против сильного соперника. «Рома» лучше нас использовала стандарты. Но выступление «Милана» лишь убеждает нас, что мы идём верным путём.

Два спорных пенальти? Я не хочу это комментировать.