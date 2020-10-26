Де Йонг: «Жить в Барселоне очень комфортно»

Полузащитник «Барселоны» рад, что выступает за каталонский клуб.

Жить в Барселоне очень комфортно. Здесь великолепный климат — лучше, чем в Голландии. Есть пляж, горы, а люди очень доброжелательно ко мне относятся. Мне очень нравится жить в Барселоне. Если говорить о Голландии, то больше всего я скучаю по семье. Я люблю свою семью и близких. Думаю, это самое сложное — обходиться без них. Страна и Барселона — просто удивительны, но плохо, что семья и друзья так далеко.