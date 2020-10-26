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Де Йонг: «Жить в Барселоне очень комфортно»

сегодня, 20:34

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рад, что выступает за каталонский клуб.

Жить в Барселоне очень комфортно. Здесь великолепный климат — лучше, чем в Голландии. Есть пляж, горы, а люди очень доброжелательно ко мне относятся. Мне очень нравится жить в Барселоне. Если говорить о Голландии, то больше всего я скучаю по семье. Я люблю свою семью и близких. Думаю, это самое сложное — обходиться без них. Страна и Барселона — просто удивительны, но плохо, что семья и друзья так далеко.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:22
...здесь великолепный климат — лучше, чем в Голландии. Есть пляж, горы...
Теперь понятно, почему так играет, игра-это вторично.....
razdvatri
razdvatri
сегодня в 21:17
и зарплата капает, а титулы это так для лохов
h8you
h8you
сегодня в 21:16
Да для проживания отличное место.Хотя с деньгами жить везде хорошо,только погода может помешать
ДСА
ДСА
сегодня в 21:13
С его доходами семью можно и перевезти.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:11
да это не хабаровск тебе)) кайфуй
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:10
Все это конечно - хорошо, но вот когда ты нормально заиграешь - это вопрос. Ведь столько надежд было связано с твоим приходом, но пока эти надежды не оправдываются , как впрочем и надежды на других игроков Аякса , которые перешли в другие клубы. Никто пока не впечатлил, все играют очень средненько, а кто то и того хуже.
Будем надеяться , что ты Френки все же заиграешь намного лучше чем теперь, а пока работать, работать и работать.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:09
Везде хорошо,где нас нет!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 21:02
В Барселоне жить классно, город невысокий и с небольшим количеством транспорта, рядом море, прекрасная архитектура, вкусная еда)
beefs
beefs
сегодня в 20:53
а чего же не перевезешь семью, неужели не за что...
Loko57
Loko57
сегодня в 20:53
Никто и не сомневался.
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 20:45
Испания рулит
DEIVID
DEIVID
сегодня в 20:42
Мне тоже понравилась. Жаль всего 2 дня там был. Особенно домики в горах смотрятся очень эффектно.
drug01
drug01
сегодня в 20:37
Главное играть за этот клуб
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 20:35
да удобный город
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