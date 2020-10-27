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Фонсека: «По тому, как шла игра с „Миланом“, ничья — положительный исход»

сегодня, 04:17
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 3Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвёл итоги матча с «Миланом» (3:3) в 5-м туре Серии А.

Очень спорные пенальти. Я не должен это комментировать, у всех нас бывают дни, когда мы совершаем ошибки. Судья ошибался в обе стороны.

Хорошо то, что мы забили три мяча. Но то, что пропустили три — уже не так хорошо. Игра была равная, мы быстро пропустили, но здорово и смело отреагировали.

Это не тот результат, которого мне бы хотелось. Я хотел победить. Но учитывая всё, что произошло. Учитывая, что мы трижды уступали в счёте, думаю, это положительный результат.

Мы хотим стать лучше, чем были в прошлом сезоне. И все наши мысли только об игре с [софийским] ЦСКА в Лиге Европы. Считаю, что наша команда в порядке, и что она прогрессирует. У нас есть уверенность, и должны быть амбиции.

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