Фонсека: «По тому, как шла игра с „Миланом“, ничья — положительный исход»

Главный тренер «Ромы» подвёл итоги матча с «Миланом» (3:3) в 5-м туре Серии А.

Очень спорные пенальти. Я не должен это комментировать, у всех нас бывают дни, когда мы совершаем ошибки. Судья ошибался в обе стороны.

Хорошо то, что мы забили три мяча. Но то, что пропустили три — уже не так хорошо. Игра была равная, мы быстро пропустили, но здорово и смело отреагировали.

Это не тот результат, которого мне бы хотелось. Я хотел победить. Но учитывая всё, что произошло. Учитывая, что мы трижды уступали в счёте, думаю, это положительный результат.