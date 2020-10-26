«Аякс» побил рекорд, который держался 48 лет, а молодой форвард повторил достижение ван Бастена. Горячий уик-энд в голландской Эредивизие

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сегодня, 10:20

«Соккер.ру» рассказывает о событиях шестого тура чемпионата Нидерландов.

Мало кто сомневался в победе «Аякса» над «Венло». Последний раз соперники играли вничью в 2011 году. С тех пор непременно выигрывали амстердамцы. Но такого разгрома предположить не мог никто. В том числе и сам чемпион.

Разгром. Бессмысленный и беспощадный

В первом тайме в воротах Делано ван Кроя (основной вратарь Торстен Киршбаум травмирован) побывало четыре мяча. Признак скорого разгрома, но не рекорда. Но после перерыва, когда «Венло» остался в меньшинстве после удаления Кристиана Кума, голы в ворота хозяев посыпались один за другим. За пять минут 0:4 превратились в 0:8. Тут то «аяксиды» вспомнили про их собственный рекорд, установленный 48 лет назад. Тогда от «Аякса» досталось «Витессу» 12:1.

Вышел старик Клас-Ян Хунтелар и внёс свою лепту, забив два гола. К финальному свистку на табло стадиона «Де Кул» горели 0:13. Старый рекорд пал. Квинси Промес в этом шоу не участвовал, ему дали отдохнуть перед поездкой в Италию на матч Лиги чемпионов с «Аталантой». Душан Тадич отыграл лишь тайм и успел отличиться однажды. Главным же героем оказался 19-летний Лассина Траоре, который забил пять мячей (со времён Марко ван Бастена подобное никому не удавалось) и отдал три передачи.

Это не тот Лассина Траоре, что играл в наших многих командах, в том числе и в ЦСКА . 19-летний представитель Буркина-Фасо в прошлом сезоне успел сыграть 9 встреч и забить 2 мяча. В новом же первенстве юный нападающий участвовал во всех шести матчах, но до поездки в Венло отличиться не мог. Два гола, как вы уже знаете, провёл Хунтелар, один Тадич. Что касается остальных пяти мячей, то два из них на счету Юргена Эккеленкампа, по разу огорчили несчастного ван Кроя Антони, Дейли Блинд и Лисандро Мартинес.

Надо сказать, что столь жёсткая порка «Венло» была воспринята неоднозначно. Причём упрёк в негуманном обращении с соперником был не главным. Куда чаще задавался вопрос: а стоило ли выдавать такую голевую феерию в промежутке между двумя матчами Лиги чемпионов? Не поберечь силы, да и голы, для матча с «Аталантой»? И если во вторник «Аякс» споткнётся в Милане, то ему наверняка припомнят чёртову дюжину голов.

Что касается поверженного в пух и прах соперника, то «Венло» старается с улыбкой переживать неудачу. Пресс-служба клуба весьма иронично вела онлайн-трансляцию матча в клубном твиттере, завершив её словами: «А у нас рекорд». При желании можно увидеть тут проявление мазохизма. Но что делать клубу в такой ситуации? Поскорее забыть и готовиться к следующему матчу. Тем более что турнирное положение «Венло» вовсе не бедственное.

Немецкие разборки в Нидерландах

Тур оказался очень ценным для «Аякса». И главное не 13:0. Потеряли очки конкуренты. ПСВ потерпел первое поражение в чемпионате при Рогере Шмидте. Уступил в гостях «Витессу», которым также командует немецкий тренер Томас Леч.

Несколькими днями раньше «брабантцы» уступили в Лиге Европы испанской «Гранаде». Та встреча видимо отняла немало сил, да и Марио Гётце, забивший два мяча в двух встречах, очень не вовремя получил травму. Шмидт выставил против «Витесса» довольно необычный стартовый состав, в котором помимо Гётце не оказалось ни Доуэлла Малена, ни Коди Гакпо, ни Пабло Росарио. Роль лидера была отведена Мохаммеду Ихаттерену, но 18-летний полузащитник с ней не справился. У «Витесса» с наилучшей стороны проявил себя левый защитник Максимиллиан Виттек, пришедший летом из «Гройтер Фюрта». Бывший игрок германской молодёжки организовал оба гола в ворота Ивона Мвого. Другой левый защитник Филипп Макс помог отличиться товарищу по обороне Оливье Боскальи, но этого гола не хватило даже для ничьей. «Витесс» же добился победы и набрал столько же очков, сколько и «Аякс».

Тайное оружие Адвоката

Не досчитался двух очков и «Фейеноорд», игравший в гостях с «Ваалвейком». Ничья 2:2, причём «Фейеноорд» дважды отыгрывался и ушёл от поражения. Стивен Бергес на этот раз не забил ничего. Николай Йоргенсен, сравнявший счёт в первый раз, получил при этом травму и покинул поле. Спас роттердамцев левый защитник Реджисиано Хапс, в концовке встречи ушедший в атаку. Хапс — своего рода тайное оружие Дика Адвоката. Он отличился в третьем матче подряд. Не удивлюсь, если Реджисиано будет окончательно переведен в атаку. В прошлом сезоне он несколько провёл несколько встреч на левом фланге нападения, а место в обороне занимал Тайрелл Малисия.

Вы будете смеяться, но «Алкмар» снова сыграл вничью. В пятый раз подряд. Как и в предыдущих четырёх встречах команда Арне Слота вела в счёте. Даже два раза по ходу матча в Гааге. Но за три минуты до финального свистка оборона вице-чемпиона не доглядела за высоченным Михелом Крамером — 2:2. Первая победа «Алкмара» откладывается (как минимум) до субботы. Может, с «Ваалвейком» получится взять три очка.

«Херенвен» оправился от удара недельной давности — тогда фризы проиграли «Аяксу» 1:5. Счёт 4:0 в игре с «Эмменом» выглядит весьма убедительно, даже при том, что соперник завершал встречу вдевятером. На этой встрече присутствовали 15 тысяч зрителей, правда, не живых, а плюшевых. Клуб провёл благотворительную акцию. Мишки, одетые в форму «Херенвена», были проданы, а вырученные средства (224 тысяч евро) были отправлены в фонд помощи борьбы с детской онкологией. Очень трогательная и полезная акция.