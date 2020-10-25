Дерби в одни ворота. Перед матчем с «Зенитом» дортмундская «Боруссия» размялась на «Шальке»

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сегодня, 10:40

«Соккер.ру» рассказывает о центральном матче пятого тура бундеслиги.

Давно рурское дерби не было столь предсказуемым. Даже в прошлом, неудачном для «Шальке» сезоне, сохранялся огонёк интриги. Даром что «Боруссия» спокойно отгрузила соседям четыре штуки. В прошлую субботу даже самые преданные болельщики «горняков» понимали, что шансов у их команды нет. Сколько минут продержится «Шальке» — вот и весь вопрос матча в Дортмунде.

«Шальке» плох. Очень плох. В недавней истории клуба были слабые старты. В сезоне 2010/11 «горняки» проиграли в четырёх стартовых турах, а относительно недавно (осенью 2018 года) команда Доменико Тедеско обновила антирекорд, — пять проигрышей в начале чемпионата. Но в те годы команда из Гельзенкирхена не выглядела обречённой. Затем она выбиралась из ямы. Весной 2019 года «горняки» даже «Боруссии» Д насолили, помешав той в борьбе за чемпионство. Сейчас у «Шальке» одно очко, и это больше только чем у «Майнца», проигравшего во всех встречах. Но сама команда, не побеждавшая с января, выглядит обречённой. И смена тренера пока не помогает. Бывший вратарь «Унтерхахинга» Мануэль Баум пока не выглядит спасителем. Несмотря на его опыт работы в «Аугсбурге». Такое ощущение, что игроки уже смирились с участью. Пока непонятно, как выводить команду из кризиса. Состав у «Шальке», конечно, не тот, что был при Тедеско. Но хорошие футболисты остались. Вот только как из них снова сложить команду. Пока же «Шальке» — больной человек Бундеслиги.

Даже если Баум, назначенный в конце сентября, и сможет вылечить этого больного, то произойдёт это не сразу. А дерби вот оно, на носу. «Боруссия» зла и мотивирована. Она идёт в ногу с «Баварией» и мечтает о чемпионстве. Старт в Лиге чемпионов оказался обескураживающим. Что результат, что качество игры. «Чёрно-золотые» больно обожглись в Риме, а победа над ослабевшим, но всё же принципиальным соперником — лучшее средство от ожога. «Шальке» в глазах болельщиков остаётся недругом номер один. А что касается субъективных и объективных трудностей соперника, то кого они волнуют в Дортмунде?

На милость «чёрно-золотых» гостям рассчитывать не приходилось. В Дортмунд «Шальке» приехал без дисквалифицированного Озана Кабака, чьё отсутствие ослабило и без того некрепкую оборону гостей. У них то и с Озаном шансов не было, а без него и подавно. Кадровые проблемы «Боруссии» — потери Эмре Джана и Дана-Акселя Загаду не виделись какими-то неразрешимыми. У Люсьена Фавра есть кем их заменить. Вернулся в строй Роман Бюрки.

Но стоит отдать должно гостям, ведь они продержались весь первый тайм (и немножко второго). Преимущество «Боруссии» было велико и в эти минуты, но оно никак не могло найти своего подтверждения на табло «Сигнал Идуна». Но стоило Мануэлю Аканджи на 55-й минуте добить в сетку отражённый Фредериком Ренновом мяч, как «Шальке» закачался. Через шесть минут отличился Эрлинг Холанд. И если отыграть один мяч команда Баума каким-нибудь чудом ещё могла, то 0:2 выглядело для неё уже приговором. «Боруссия» могла забить ещё несколько. Но это не «Бавария», любящая попинать лежачего. Да и на «Зенит» надо сил оставить. Хозяева ограничились ещё одним голом. Матс Хуммельс отличился после розыгрыша углового, выиграв воздух у Матия Настасича. После чего была подведена черта. Крупная победа «Боруссии» 3:0. Арбитр даже не стал добавлять к матчу ни секунды. И правда, зачем, если всё и так было ясно.

Не меньше болельщиков дортмундского клуба порадовали замены. На поле вышли многострадальный Марко Ройс и Торган Азар. Оба залечили травмы, оба могут сыграть и с «Зенитом». Во всяком случае, в субботу оба футболиста успешно включились в игру. Ройс уже выходил и в Риме. Но пока Марко не в состоянии проводить на поле много времени. В игре с «Зенитом» наверняка начнёт игру на скамейке, но непременно выйдет во втором тайме. А такой мастер, как Ройс, может причинить немало неприятностей соперникам даже в ограниченный отрезок времени.

Несколько напрягает ситуация с Джейдоном Санчо. Англичанин пока не забил ни одного мяча в текущем сезоне. И неудивительно. Санчо смотрится не столь ярко, как в предыдущих сезонах. И это настораживает на фоне разговоров об интересе к полузащитнику со стороны «Манчестер Юнайтед». Неужели Джейдону наскучило в Дортмунде?

Зато радует Джованни Рейна. Семнадцатилетний полузащитник очень старается. И в дерби был одним из лучших, даром что не забил. Всё ещё впереди. Своё первое рурское дерби юный американец (а может португалец, а может аргентинец) отработал на отлично. Редкая атака «Боруссии» обходилась без его участия. Подвижный, техничный, а главное очень целеустремлённый футболист. Есть ощущение, что он и «Зениту» доставит немало проблем.

В целом же «Боруссия», обыгравшая «Шальке» даже не вспотев, выглядит очень грозным оппонентом для чемпиона России. Особенно на фоне последних неудач «Зенита». Но у Сергея Семака есть и время, и возможность подготовиться к игре на «Сигнал Идуне». Всё же «Зенит» — не «Шальке». Несмотря на один общий для клубов элемент на футболках.