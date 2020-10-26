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Федерация футбола Италии попросила правительство помочь клубам деньгами

сегодня, 15:56

Сообщается, что Федерация футбола Италии обратилась к правительству страны с просьбой оказать финансовую помощь клубам после введения новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, что в Италии разрешено заполнять стадионы только на одну тысячу зрителей. Данные меры будут действовать как минимум до 24 ноября.

Так как клубы лишаются выручки с продажи билетов, это может привести к очередному кризису, поэтому Федерация попросила оказать финансовую помощь клубам или установить льготы.

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Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
сегодня в 16:27
Это очень актуальный вопрос.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 16:07
Италия вообще близка к банкротству, но она давно идет этим путем. Единственный нормальный - это уходить из Евросоюза, бандитской организации, которая обслуживает Германию, Австрию, Бельгию, Нидерланды и Францию. Они получают все квоты на производство, а всякие Италии и Греции получают дешевые кредиты с такими условиями, что производства у них никогда не будет.
Mangur
Mangur
сегодня в 16:06
Банкиры уже не в состоянии тратить свои деньги?
Loko57
Loko57
сегодня в 16:02
Врядли у Правительства есть на это средства.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:59
Посмотрим, что ответит Правительство... И узнаем, какое в Италии Правительство...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:57
Нужны вы правительству!
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