Федерация футбола Италии попросила правительство помочь клубам деньгами

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сегодня, 15:56

Сообщается, что Федерация футбола Италии обратилась к правительству страны с просьбой оказать финансовую помощь клубам после введения новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, что в Италии разрешено заполнять стадионы только на одну тысячу зрителей. Данные меры будут действовать как минимум до 24 ноября.

Так как клубы лишаются выручки с продажи билетов, это может привести к очередному кризису, поэтому Федерация попросила оказать финансовую помощь клубам или установить льготы.