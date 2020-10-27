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Артур обиделся на Пирло из-за критики

сегодня, 12:19

Полузащитник «Ювентуса» Артур обиделся на главного тренера команды Андреа Пирло из-за критики, об этом сообщает Leggo.

Недавно главный тренер туринского клуба заявил, что Артур слишком передерживает мяч, а после также отметил, что в его команде не хватает распасовщиков, хотя именно эту роль должен был принять на себя хавбек.

Напомним, что Артур присоединился к «Юве» минувшим летом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:43
Нюни распустил...пахать надо над собой, а если не тянешь уровень запроса тренера и не хочешь пахать то выход один...смена команды
Cympak-05
Cympak-05 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 12:42
Да просто надо было сбагрить Пьянича, а лучше варианта не было.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 12:41
Артур только хорош в том, что бы держать мяч и все. И в целом для Барсы был бы не потерей если бы не обмен на пенсионера.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:38
Вообще был удивлен , когда его Юве приобрел. Средненький игрок, ни чем себя в Барсе не проявивший. И зачем он Ювентусу понадобился - непонятно?!?
makkie
makkie
сегодня в 12:38
В Барсе обижался, в Юве обижается.
Пусть езжает обратно в Бразилию и там купается в лучах славы, раз такой ранимый :)
marvel777
marvel777 ответ Субъективное мнение (раскрыть)
сегодня в 12:37
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану
    сегодня в 12:32
    Не с того начинает этот барсик. Нужно критику правильно воспринимать и учиться. Кого же ещё слушать полузащитнику, как не Пирло.
    Все видят, что Артур никакой, а он еще и обижается.
    Субъективное мнение
    Субъективное мнение
    сегодня в 12:29
    Был уже в Ювентусе бразилец любитель передерживать мяч и звали его Диего... Но тот как по мне не справился с грузом ответственности, который на него взвалили, а этот пока толком ничего не показал. Пьянич в роли "реджисты" был полезнее...
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 12:23
    Купили обиженного
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