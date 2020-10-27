Артур обиделся на Пирло из-за критики

Полузащитник «Ювентуса» Артур обиделся на главного тренера команды Андреа Пирло из-за критики, об этом сообщает Leggo.
Недавно главный тренер туринского клуба заявил, что Артур слишком передерживает мяч, а после также отметил, что в его команде не хватает распасовщиков, хотя именно эту роль должен был принять на себя хавбек.
Напомним, что Артур присоединился к «Юве» минувшим летом.
Пусть езжает обратно в Бразилию и там купается в лучах славы, раз такой ранимый :)
Пусть езжает обратно в Бразилию и там купается в лучах славы, раз такой ранимый :)
Все видят, что Артур никакой, а он еще и обижается.
Все видят, что Артур никакой, а он еще и обижается.