Артур обиделся на Пирло из-за критики

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сегодня, 12:19

Полузащитник «Ювентуса» Артур обиделся на главного тренера команды из-за критики, об этом сообщает Leggo.

Недавно главный тренер туринского клуба заявил, что Артур слишком передерживает мяч, а после также отметил, что в его команде не хватает распасовщиков, хотя именно эту роль должен был принять на себя хавбек.

Напомним, что Артур присоединился к «Юве» минувшим летом.