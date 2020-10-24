Претензии к Сульшеру и Лэмпарду смыло манчестерским ливнем. МЮ и «Челси» одинаково дорожат тренерами

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сегодня, 22:42

«Соккер.ру» о матче, который должен был стать центральным в шестом туре АПЛ , но не стал таковым.

Соперники подошли к очной встрече, располагаясь на непривычных местах. «Челси» пасётся в серединке, «Манчестер Юнайтед» и вовсе в трёх шагах от зоны вылета. «Красные дьяволы» одержали обе свои победы на выезде. На родном «Олд Траффорд» они пока выступали либо плохо — проигрыш «Кристал Пэласу» 1:3, либо безобразно — 1:6 от «Тоттенхэма».

Оле-Гуннар Сульшер — легенда и звезда. С этим мало кто спорит. Но как игрок. Как тренер он уже успел утомить, и это мягко сказано. В Манчестере всё чаще и чаще говорят о необходимости привлечения более квалифицированного специалиста. Например, Маурисио Почеттино. Тем более что после свеженькой победы «Реала» в Эль Класико, идея приглашения аргентинца в «королевский клуб» утратила актуальность. И проиграй МЮ , иммунитет норвежца наверняка бы иссяк. Поэтому для Сульшера было важно не проиграть дома в третий раз подряд.

У Фрэнка Лэмпарда положение не столь сложное. Кредит доверия ещё не исчерпан, однако тут уместно слово «пока». «Челси», обладая мощным составом, также явно не добрал очков. И если в первом сезоне Лэмпарда всё это было терпимо, то сейчас к легенде «синих» начинают накапливаться вопросы. Если бы только у болельщиков... Отдохнул и готов поработать Массимилиано Аллегри. Фамилия итальянца всё чаще произносится рядом с именем лондонского клуба.

Несложно догадаться, что победа одного клуба шла на пользу его тренеру. И, наоборот, проигрыш приближал неудачника, как минимум, к серьёзному разговору с руководством клуба. Поэтому встречу на «Олд Траффорд» ждали. Кто с тревогой, кто с надеждой.

Англичан дождём не удивишь и не испугаешь. Но в Манчестере зарядил сильный ливень, который и поле подпортил, и игрокам доставил неудобства. Поэтому первые полчаса футболисты обеих команд просто мокли и привыкали к не самым приятным условиям. Гости владели мячом больше, но никаких дивидендов из этого не извлекли. Первый серьёзный момент возник у ворот Давида Де Хеа на 32-й минуте, Кристиан Пулишич лишь разогрел вратаря хозяев. Затем полузащитник «синих» заработал угловой, чем растормошил хозяев. Маркус Рэшфорд в оставшееся до перерыва время имел два голевых момента. Но оба раза «синих» выручил Менди. В первом случае «Шербурский зонтик» парировал мяч ногой, во втором отразил удар в верхний угол ворот.

После перерыва «Манчестер Юнайтед» вспомнил, что он хозяин поля, и больше об этом не забывал. Хозяева атаковали чаще. Когда остро, когда не очень, но их игровое преимущество было очевидным. В отличие от преимущества материального, которое никак ни хотело меняться ни в одну из сторон. Наконец-то выбежал на поле новобранец «Юнайтед» Эдинсон Кавани. Уругваец мог забить первым же касанием, но едва не порвал сетку с внешней стороны. Потом Кавани как-то растворился в дождевых потоках и нечасто напоминал о своём присутствии на поле. А если и напоминал, то лучше бы этого не делал. В конце матча он заблокировал опасный удар Рэшфорда. Четыре удара в створ ворот «Челси» хозяева кое-как наковыряли, но толку от них оказалось — ноль целых, ноль десятых. Рэшфорд парочку раз проверил бдительность Менди. С ней всё оказалось в порядке.

Что касается «Челси», то во втором тайме столичный клуб расщедрился на один момент, который при желании можно отнести к опасным. Пулишич прыгал на мяч, оказавшийся ничейным в штрафной хозяев. Но по мячу не попал, и его удар в створ ворот, нанесённый ещё в первом тайме, оказался единственным в активе всего «Челси».

Пусть у вас не сложится представление, будто на поле творилось нечто унылое, недостойное зрительского интереса. Отнюдь. Игра оказалась живой, интересной, смотрибельной. Вот только с голами не срослось.

В итоге матч завершился с тем же счётом, что и начался. Команды записали в таблицу по очку. На их положение в первенстве Английской Премьер-Лиги это не сильно отразилось. «Челси», правда, вскарабкался с восьмого места на шестое, но тур ещё не завершён. И где встретят «синие» начало недели — пока неясно. Может, на той же позиции, что и были. Перед поездкой в Краснодар лондонцы тоже мало чем удивили. Лэмпард может немножко успокоиться. Материализация призрака преемника пока не грозит.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то и здесь пока не стоит ждать радикальных перемен. Что не отменяет необходимости поиска замены тренера. Сульшер же может спать спокойно. Не проиграли дома и на том спасибо. «Красные дьяволы» были ближе к победе, скоро никто не вспомнит. Зато пятнадцатая позиция будет мозолить глаза как минимум неделю. Даже мало радости, — обгона «Манчестер Сити» не случилось.