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Жалолиддинов рассказал о несостоявшемся трансфере в «Беневенто»

сегодня, 10:22

Полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов, выступающий на правах аренды за «Тамбов», рассказал о несостоявшемся переходе в «Беневенто».

После того как я прошел просмотр [зимой 2019 года], «Беневенто» должен был дождаться, пока мне исполнится 18 лет. День рождения у меня 15 мая, и планировалось, что по окончании чемпионата нам дадут финальный ответ. Но случилась пандемия.

Мы оставались в контакте с менеджментом «Беневенто», но нам стали говорить, что придется дождаться рестарта, а далее — окончания сезона. И только потом клуб определится — будет ли он рассчитывать на молодых или уже сфокусируется на опытных игроках. Дело в том, что, если в Италии мне бы сказали «нет», то я бы остался в Узбекистане. Не хотел рисковать будущим, поэтому выбрал «Локомотив».

Но на просмотре в «Беневенто» чувствовал, что Филиппо Индзаги во мне заинтересован. На тренировках он постоянно подходил ко мне и что-то говорил. Проблема в том, что я не понимаю итальянского! Он показывал руками — где нужно играть и что делать, а я с трудом улавливал, что именно. Конечно, пытался выполнять то, что просит тренер, но ему самому становилось ясно, что коммуникация у нас далека от идеальной.

Было бы лучше, если бы Индзаги говорил на английском? Да, конечно. Английский я понимаю.

Почему мне не предоставили переводчика? Как мне объяснили — там нужно сразу учить итальянский. Никакого переводчика на первое время не дают, плюс на английском в команде говорят далеко не все. Был даже игрок, который за девять месяцев не выучил язык — его никто не понимал, и с ним из-за этого разорвали контракт.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:49
Можно поискать клуб и поименитее.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:47
"Бастардо! Миллэ кацци нэл туо куло!" кричал Индзаги, размахивая руками, на Жасура Жалолиддинова, но тот лишь в ответ кивал головой и не понимал что ему нужно делать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:37
Да что вспоминать....
beefs
beefs
сегодня в 10:24
вот так нужен язык для общения...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:23
Будут лучше предложения!
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