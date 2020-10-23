Вспоминая об упущенных трансферах. Топ-10 крутых легионеров, которые не доехали до РПЛ

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сегодня, 18:00

«Соккер.ру» закрывает тему закрывшегося несколько дней окна рассказом об упущенных звездах.

Вагнер Лав (Бразилия) — ждали в ЦСКА

Вагнер Лав мог присоединиться к ЦСКА на правах свободного агента, в начале июня инсайдеры наперебой сообщали о согласованном однолетнем контракте и скором прибытии бразильца в Москву, однако ностальгическое возвращение не состоялось, и через несколько дней 36-летний форвард подписал контракт с казахстанским «Кайратом». Вагнер признался, что переговоры с ЦСКА шли, его агент проговорился, что в Казахстане предложили более выгодные финансовые условия, а Роман Бабаев рассчитывает на возвращение бразильца в «ином статусе».

Жерар Деулофеу (Испания) — ждали в «Локомотиве»

Вылетевший в Чемпионшип «Уотфорд» был готов расстаться с рядом игроков, в число которых входил и Деулофеу. Одним из претендентов на воспитанника «Барселоны» был «Локомотив». Альберт Ботинес, представляющий интересы Жерара, подтверждал переговоры с «железнодорожниками» об аренде вингера, однако Деулофеу выбрал Италию, где уже выступал за «Милан», и присоединился к «Удинезе», которым, как и «Уотфордом», владеет семейство Поццо.

Родриго Де Пауль (Аргентина) — ждали в «Зените»

Между тем лидер этого самого «Удинезе» мог переехать в Россию. Якобы атакующий центральный полузащитник Родриго Де Пауль шел под первым номером в трансферных списках «Зенита», и Рибалта предпринял несколько попыток соблазнить аргентинского полузащитника, но все они оказались неудачными. Де Пауль не заинтересовался заманчивым с финансовой точки зрения предложением «Зенита», не перешел он и в «Лидс», где его хотел видеть Марсело Бьелса. Родриго собирается вернуться в Испанию, Ла Лига — его любимый чемпионат.

Таллес Магно (Бразилия) — ждали в «Краснодаре»

За 18-летним Таллесом Магно охотятся европейские гранды, решил попытать удачу и «Краснодар», предложивший около 20 миллионов евро за «нового Неймара». «Васко Да Гаму» не устроило предложение, да и сам юноша после раздумий отказался от четырехлетнего контракта, по которому он мог заработать 5 млн евро. Говорят, «Краснодар» был настойчив и заходил на игрока и бразильский клуб с разных сторон, но южноамериканский талант такого уровня «быкам» пока не по зубам. Или не по рогам.

Эктор Эррера (Мексика) — ждали в «Зените»

«Зенит», как известно, купил Вендела, но бразилец из «Спортинга» не был первым выбором на позицию центрального полузащитника. Выше него котировался не только Родриго Де Пауль, но и Эктор Эррера. Вроде бы даже дошло до официального предложения «Атлетико» по 30-летнему мексиканцу. Глядишь, Эррера и приехал бы в Россию, но все карты спутал Томас Партей, который все-таки перешел в «Арсенал» на финише трансферного окна. Так Эктор стал снова входить в планы Симеоне.

Палинья (Португалия) — ждали в ЦСКА

ЦСКА потратил 30 миллионов евро в прошедшее трансферное окно (рекорд клуба), но опорного полузащитника «армейцы» так и не купили. Виктор Ганчаренко мечтал о хавбеке-разрушителе и одобрил кандидатуру Палиньи, но переговоры со «Спортингом» не увенчались успехом. ЦСКА давал за португальца 10 миллионов евро, потом улучшил предложение до 12 млн, но «львы» Лиссабона хотели больше.

Милан Бадель (Хорватия) — ждали в «Локомотиве»

Весной и в начале лета чуть ли не каждый день появлялись новости о переходе Милана Баделя в «Локомотив». Возрастной хорватский полузащитник был одним из первых пожеланий Марко Николича, Баделя слухи и раньше связывали с переездом в Россию, а его трансфер обошелся бы относительно недорого. Переговоры продвигались неплохо, но в какой-то момент представители хорвата стали повышать требования и тем самым спугнули «Локомотив». В сентябре Милан перешел из «Лацио» в «Дженоа» свободным агентом.

Серж Орье (Кот-д`Ивуар) — ждали в «Спартаке»

Главный трансферный сериал последних месяцев в РПЛ был снят при участии «Спартака», искавшего правого латераля. В прессе промелькнуло без преувеличения несколько десятков фамилий потенциальных кандидатов, а в конечном итоге «красно-белые» подписали известного парня из «Челси» — Виктора Мозеса. На месте нигерийца мог оказаться и другой звездный игрок — Серж Орье из «Тоттенхэма». Якобы «Спартак» уже договорился обо всем с «Тоттенхэмом», но сам Орье отказался переезжать в Россию из-за ситуации в семье.

Эльсеид Хисай (Албания) — ждали в «Спартаке»

В случае с албанцем из «Наполи» другая история: «Спартак» убедил футболиста, переставшего проходить в стартовый состав неаполитанцев, договорился с Аурелио Де Лаурентисом, у которого семь фильмов на неделе, но вето на трансфер внезапно наложил Дженнаро Гаттузо, нашедший Хисаю применение на левом фланге. Может, и к лучшему, что этот переход не состоялся, учитывая дружбу фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды». Вряд ли Эльсеида ждал теплый приём в Москве.

Марио Манджукич (Хорватия) — ждали в «Локомотиве»

Вице-чемпион мира и победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» был еще одной «хотелкой» Марко Николича. Манджукич был готов ехать в Россию, «Локомотив» давал двухлетний контракт, по которому Марио мог заработать 5 миллионов евро. Уже вроде бы ударили по рукам, но руководство «железнодорожников» выдвинуло последнее условие: предложили зафиксировать курс евро на отметке 75-80 рублей. Манджукич посчитал, что «Локо» срывает договоренности, и вышел из игры, а москвичи на финише трансферного окна подписали Зе Луиша.