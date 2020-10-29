Ловчев: «На лице Дзюбы написана усталость»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Зенита» от дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов.

«Зенит» правильно выстроил игру вторым номером. Но в конце подустали. А в эпизоде с пенальти безобразно сыграл защитник Караваев. Почему он находился сзади игрока? Есть закон — если подают с того фланга, ты перед ним должен находиться. Вот в этом ошибка. Это детская ошибка. Видимо, учителя такие были. Почему тренеры в детстве ему не объяснили? Я как тренер говорю сейчас «Караваев, ты не имеешь права так находиться в этом случае».

Что касается Дзюбы, то он находится в плохом физическом состоянии, он устал. На его лице написана усталость.