Ловчев: «На лице Дзюбы написана усталость»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Зенита» от дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов.
«Зенит» правильно выстроил игру вторым номером. Но в конце подустали. А в эпизоде с пенальти безобразно сыграл защитник Караваев. Почему он находился сзади игрока? Есть закон — если подают с того фланга, ты перед ним должен находиться. Вот в этом ошибка. Это детская ошибка. Видимо, учителя такие были. Почему тренеры в детстве ему не объяснили? Я как тренер говорю сейчас «Караваев, ты не имеешь права так находиться в этом случае».
Что касается Дзюбы, то он находится в плохом физическом состоянии, он устал. На его лице написана усталость.
Игроки Зенита отвлекали внимание Боруссии неожиданным для них автобусом. В это время пират Дзюба обчистил всю дортмундскую раздевалку.
Семак очень доволен капитаном Дзюбой) Золота увезли прилично) Поднять паруса, йохохо))))
Игроки Зенита отвлекали внимание Боруссии неожиданным для них автобусом. В это время пират Дзюба обчистил всю дортмундскую раздевалку.
Семак очень доволен капитаном Дзюбой) Золота увезли прилично) Поднять паруса, йохохо))))
главное, его искрометную игру легко читают соперники
главное, его искрометную игру легко читают соперники
игроки дышат в попу СПАРТАКУ
перенюхали наверное
игроки дышат в попу СПАРТАКУ
перенюхали наверное
И да, хотелось бы напомнить. Помните как руководство зенита возмущалось что против их команды ставят автобус, не давая играть в блистательный комбинационный футбол? Вот вчера Боруссия играла в полноги, и никак не мешала играть зениту. Где же оно, скорость, комбинации???
И да, хотелось бы напомнить. Помните как руководство зенита возмущалось что против их команды ставят автобус, не давая играть в блистательный комбинационный футбол? Вот вчера Боруссия играла в полноги, и никак не мешала играть зениту. Где же оно, скорость, комбинации???