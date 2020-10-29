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Ловчев: «На лице Дзюбы написана усталость»

сегодня, 11:00
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Зенита» от дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов.

«Зенит» правильно выстроил игру вторым номером. Но в конце подустали. А в эпизоде с пенальти безобразно сыграл защитник Караваев. Почему он находился сзади игрока? Есть закон — если подают с того фланга, ты перед ним должен находиться. Вот в этом ошибка. Это детская ошибка. Видимо, учителя такие были. Почему тренеры в детстве ему не объяснили? Я как тренер говорю сейчас «Караваев, ты не имеешь права так находиться в этом случае».

Что касается Дзюбы, то он находится в плохом физическом состоянии, он устал. На его лице написана усталость.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:45
На лице Зюбы,написана профнепригодность!
4RT
4RT
сегодня в 11:44
Теперь отдохнёт,еврокубков не видать. Медведев ему уже путёвку купил
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 11:43
Вчера Дзюбу заменили в перерыве не просто так!

Игроки Зенита отвлекали внимание Боруссии неожиданным для них автобусом. В это время пират Дзюба обчистил всю дортмундскую раздевалку.

Семак очень доволен капитаном Дзюбой) Золота увезли прилично) Поднять паруса, йохохо))))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:40
Да Дзюба один пахал на поле !
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:38
На лице Дзюбы нарисован Буратино !
112910415
112910415
сегодня в 11:35
не надо читать лицо Дзюбы -
главное, его искрометную игру легко читают соперники
stavr74
stavr74
сегодня в 11:33
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 11:28
    Артем всеми мыслями уже в АПЛ.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    сегодня в 11:27
    Угу, Дюсш Цска виновата. Такой вот агрессивный защитник. Хотел сыграть на грани фола.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 11:25
    У Дзюбинье сели батарейки😭
    alex074
    alex074
    сегодня в 11:21
    Зато как феерил на купленном домашнем чемпионате мира...А сейчас ВСЁ, нужно трудиться и работать, но нет ни желания, ни трудолюбия, ни скорости и техники...Одни амбиции ПАЛКИ-овномешалки
    Антон Гнатенко 1
    Антон Гнатенко 1
    сегодня в 11:21
    У деревянного всегда был такой уровень игры, а купленный ЧМ просто распиаренное 62о. Вот оно и зазвездилось, еще и судья не купленные
    phantom-k
    phantom-k
    сегодня в 11:20
    На лице дзюбы много что написано в этой ЛЧ. Непонимание того что свистят оффсайды и фолы в атаке. И что не свистят каждое его падение. Проблема глубже чем усталость Дзюбы. Проблема в том что у зенита нет ничего кроме того что в России именуется дзюбол. О чем говорить если в зените плеймейкер ракицкий???
    И да, хотелось бы напомнить. Помните как руководство зенита возмущалось что против их команды ставят автобус, не давая играть в блистательный комбинационный футбол? Вот вчера Боруссия играла в полноги, и никак не мешала играть зениту. Где же оно, скорость, комбинации???
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:16
    Усталость и.... Конец мастерства!!!!
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 11:13
    Вопрос физиономистам, что написано на лице Семака?
    particular
    particular
    сегодня в 11:11
    То, что написано на том лице, называется по другому...
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 11:10
    Пока в тотенхэм)))
    makkie
    makkie
    сегодня в 11:09
    А по-моему, Дзюба недоволен Семаком и скоро рванёт!
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    сегодня в 11:06
    Это его усатый спартаковец Стас ушатал, своими договорняками бессмысленными.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 11:05
    это просто к нему пришло понимание чего он стоит на самом деле)))))))))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 11:05
    Утомил Дзюбу Азмун, обессилел совсем!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Q-J-G (раскрыть)
    сегодня в 11:04
    На лице у Дзюбы самодовольство, пресыщенность, презрение к окружающим, но только не усталость. С чего уставать то. Пешком ходить полезно
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 11:02
    С лица Дзюбы лучше ничего не читать, а то такое можно прочитать...)
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