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Бийол: «Не хочу обсуждать недавний отъезд Ганчаренко в Белоруссию»

сегодня, 16:10

Полузащитник Яка Бийол вспомнил недавний отъезд главного тренера команды Виктора Ганчаренко в Белоруссию.

Я бы не хотел рассказывать. Это должно остаться в раздевалке между игроками команды.

Я понимал, что его возвращение зависит не от меня и этим вопросом должны заниматься не игроки, а руководство клуба. Думаю, они больше понимают, что делать в таких ситуациях.

Изменилось ли отношение к Виктору Михайловичу внутри команды после этого? Возможно. Я не могу говорить за всех игроков, но мое отношение к тренеру немного изменилось.

В какую сторону? Я бы не хотел говорить на эту тему.

В этом сезоне Бийол выступает за «Ганновер» на правах аренды, но его контракт до сих пор принадлежит ЦСКА.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:14
Если честно, никчменный игрок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:13
Всё что было в Вегасе,остаётся в Вегасе!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:11
и не надо обсуждать!
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