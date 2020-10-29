Бийол: «Не хочу обсуждать недавний отъезд Ганчаренко в Белоруссию»

Полузащитник вспомнил недавний отъезд главного тренера команды в Белоруссию.

Я бы не хотел рассказывать. Это должно остаться в раздевалке между игроками команды.

Я понимал, что его возвращение зависит не от меня и этим вопросом должны заниматься не игроки, а руководство клуба. Думаю, они больше понимают, что делать в таких ситуациях.

Изменилось ли отношение к Виктору Михайловичу внутри команды после этого? Возможно. Я не могу говорить за всех игроков, но мое отношение к тренеру немного изменилось.

В какую сторону? Я бы не хотел говорить на эту тему.