Бийол: «Не хочу обсуждать недавний отъезд Ганчаренко в Белоруссию»

Полузащитник Яка Бийол вспомнил недавний отъезд главного тренера команды Виктора Ганчаренко в Белоруссию.
Я бы не хотел рассказывать. Это должно остаться в раздевалке между игроками команды.
Я понимал, что его возвращение зависит не от меня и этим вопросом должны заниматься не игроки, а руководство клуба. Думаю, они больше понимают, что делать в таких ситуациях.
Изменилось ли отношение к Виктору Михайловичу внутри команды после этого? Возможно. Я не могу говорить за всех игроков, но мое отношение к тренеру немного изменилось.
В какую сторону? Я бы не хотел говорить на эту тему.
В этом сезоне Бийол выступает за «Ганновер» на правах аренды, но его контракт до сих пор принадлежит ЦСКА.