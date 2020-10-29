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Шаронов: «Семаку сейчас нужно думать о своей работе»

сегодня, 15:16
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-наставник «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал поражение «Зенита» от «Боруссии» (0:2) в Лиге чемпионов.

Дело не в наших российских клубах, а в том, что наш темп российского футбола низок по сравнению с европейским. Есть отличие между скоростями в еврокубках. В европейских чемпионатах команды используют прессинг, высокую линию обороны и нет больших разрывов между линиями, а в чемпионате России этого практически нет. Поэтому тот уровень игры, который есть в чемпионате отличается от того, когда команды играют в еврокубках. Про это говорят и сами футболисты.

Думаю, что Семаку сейчас нужно думать о своей работе, это самое важное, потому что если он будет отвлекаться на критику, то это не пойдет никому на пользу. Он главный тренер «Зенита», а все остальное это уже другой вопрос. Они не могут влиять на работу тренера.

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Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:23
Сереже пора на биржу футбольного труда...очередь занимать...Евсеев крайний...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:17
Думать надо о новой работе
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