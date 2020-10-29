Газизов: «Мы ценим Тедеско»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о ходе переговоров с наставником команды по поводу нового контракта.

На одной из внутренних встреч около двух-трёх недель назад Леонид Арнольдович Федун начал разговор с Тедеско о том, что он хотел бы предложить ему контракт. Мы ценим тренера, тренерский штаб. Доменико ответил: «Я ценю это всё, но давайте зимой всё обсудим, вернёмся к этому вопросу зимой». Поэтому хотел бы прояснить, что конкретных цифр и офферов от нас не было. Было просто обозначено желание начать разговор.