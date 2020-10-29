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Газизов: «Мы ценим Тедеско»

сегодня, 14:54

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о ходе переговоров с наставником команды Доменико Тедеско по поводу нового контракта.

На одной из внутренних встреч около двух-трёх недель назад Леонид Арнольдович Федун начал разговор с Тедеско о том, что он хотел бы предложить ему контракт. Мы ценим тренера, тренерский штаб. Доменико ответил: «Я ценю это всё, но давайте зимой всё обсудим, вернёмся к этому вопросу зимой». Поэтому хотел бы прояснить, что конкретных цифр и офферов от нас не было. Было просто обозначено желание начать разговор.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 15:15
Он также не знает будет ли судейский беспредел против Спартака...как в прошлом сезоне и начале этого...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 15:14
С Тедеской смешно. Где ещё увидишь скачущего в тренеках физрука?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:13
Тедеско не знает получится не получится и будет ли судейский ресурс на стороне Спартака.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:10
Карреру тоже очень ценили, а после вообще бесценным стал , но ненадолго.
makkie
makkie
сегодня в 15:05
Договорятся, не сомневаюсь.
Конечно, если Тедеско не поставил чёткую цель уехать в Германию в следующем году.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:58
Пока есть промежуточный результат
FROBI
FROBI
сегодня в 14:58
Ценим... Расценки - в студию! )
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