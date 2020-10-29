Тренер «Динамо» Загреб: «У нас получилось на 100% закрыть Влашича»

Главный тренер загребского «Динамо» подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА (0:0).

ЦСКА достойный соперник. В ходе игры соперничество было жёстким. Результат игры справедлив. К сожалению, мы не можем решать какой будет результат до игры. Это борьба, было непросто. Против нас играло 11 очень серьёзных футболистов.

Стоит отметить хорошую игру Франича, который отлично закрыл Влашича. Никола замечательный футболист, на 100% его остановить было сложно, но у нас получилось.