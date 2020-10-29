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Тренер «Динамо» Загреб: «У нас получилось на 100% закрыть Влашича»

вчера, 23:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА (0:0).

ЦСКА достойный соперник. В ходе игры соперничество было жёстким. Результат игры справедлив. К сожалению, мы не можем решать какой будет результат до игры. Это борьба, было непросто. Против нас играло 11 очень серьёзных футболистов.

Стоит отметить хорошую игру Франича, который отлично закрыл Влашича. Никола замечательный футболист, на 100% его остановить было сложно, но у нас получилось.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:25
Вы в футбол приехали играть,или Влашича закрывать всей командой?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:05
Это он придумал)))
mangox22
mangox22
вчера в 23:45
-Динамо бежит ?
-Нет, Динамо стоит!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:34, ред.
Печально для российских болельщиков, что для Загреба достаточно закрыть одного Влашича, чтобы достигнуть положительного результата. Значит, знали, что другие футболисты армейцев не представляют опасности и с ними можно особо не церемониться. Оказались правы.
beefs
beefs
вчера в 23:26
Чего они там закрыли, Эджуке должен как минимум пару мячей с подачи Влашича забивать...
Zak11
Zak11
вчера в 23:26
Загреб показал нашим клубам как играть против ЦСКА. Просто закройте грамотно Влашича. Больше ничего не нужно. Команда одного игрока.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:22
Мамич, ты какой матч смотрел?
Если бы не ваш вратарь отбивающий мячи от Влашича....а то закрыли они ну рассмешил.
David Young
David Young
вчера в 23:18
Установка тренера Динамо Загреба сработала.
BDA81
BDA81
вчера в 23:18, ред.
Динамо удачи, спс за футбол на результат. Которого нет у Российских команд.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
вчера в 23:17
Это да. Влашич оказался не удел.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:16
Отскочили да и все
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