Дебютный гол аргентинского нападающего в регулярном чемпионате MLS принёс «Интер Майами» победу над «Нью-Йорк Рэд Буллз» (2:1).

32-летний форвард присоединился к клубу Дэвида Бекхэма в сентябре после расторжения контракта с «Ювентусом».

