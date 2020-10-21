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Сафонову — 8.0 за шесть сэйвов, Рамиресу — 7.5 за гол. «Краснодар» без пяти основных игроков устоял во Франции

21 октября 2020, 00:59
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смольников Игорь
Смольников Игорь
Защитник
Газинский Юрий
Газинский Юрий
Полузащитник
Сафонов Матвей
Сафонов Матвей
Вратарь
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«Соккер.ру» не сомневается, что ничья с «Ренном» при таком количестве кадровых потерь — положительный результат.

Матвей Сафонов — 8.0 из 10. Вратарь «Краснодара» пропустил только с пенальти, да и в том эпизоде был близок к отражению удара Гуйрасси, но Сехру пробил достаточно сильно, точно и низом — Матвею не хватило сантиметров и миллисекунд. Зато со всеми попытками французов забить с игры Сафонов справился блестяще, были и коллекционные сэйвы в исполнении молодого вратаря. Если продолжит себя показывать на таком уровне в Лиге чемпионов, то дождется предложений от очень серьезных клубов, чего Матвею и желаем.

Сергей Петров — 6.0 из 10. Нормально отработал, хотя Сергею, конечно, комфортно было играть за спиной у своего коллеги по амплуа Игоря Смольникова. Увы, доиграть матч до конца Петров не сумел: защитник получил очередную травму, а ведь это был всего лишь второй его матч после предыдущего посещения лазарета.

Кайо Пантелеао — 5.0 из 10. В одном эпизоде может сыграть вдохновенно, а в следующем напортачить. Так и произошло незадолго до назначения пенальти в ворота «Краснодара»: Кайо опрометчиво сыграл в центре поля, потерял мяч и привез роковую атаку, которую его напарник Сорокин остановил недозволенным приемом. В центре обороны «Краснодара» то и дело вспыхивали «пожары», что не удивительно при таком сочетании защитников.

Егор Сорокин — 5.0 из 10. Мог сыграть аккуратнее против Мартена Терье в штрафной площади, оттеснить оппонента к лицевой линии, но Егор запаниковал и прыгнул в ноги французу — чистейший пенальти. Сорокин мог привезти и вторую «точку», к счастью, немного не достал соперника. Зато на втором этаже сыграл надежно, поэтому получает не самую ужасную оценку.

Евгений Чернов — 6.5 из 10. Был сосредоточен на обороне, предоставив карт-бланш в атаке своему партнеру по флангу Кристиану Рамиресу. Евгений может занести этот матч себе в актив, особенно с учетом того, что без году неделя в команде, матч против «Ренна» стал для него всего лишь вторым в футболке «Краснодара».

Кристоффер Олссон — 7.0 из 10. Важную роль в центре поля исполнил Олссон: грамотно перекрывал зоны, выводил «Краснодар» из-под прессинга, искал возможности продвижения мяча к чужим воротам. Добротный матч от шведского хавбека, который вытеснил из стартового состава «Краснодара» самого Газинского.

Тонни Вильена — 7.0 из 10. У Олссона 89% точных передач, у Вильены — 90%. «Краснодару» было тяжело дышать, но центральные хавбеки работали в поте лица, голландец умело разбивал прессинг «Ренна» и сам продуктивно трудился в отборе (4 раза забрал мяч). Формально на счету Вильены голевая передача на Рамиреса, хотя эквадорец перед точным ударом сделал еще несколько касаний.

Игорь Смольников — 7.0 из 10. Сыграл справа в полузащите и проделал большой объем беговой работы, не давал спокойной жизни на бровке арендованному у «Интера» левому защитнику Дальберту, а в концовке матча Игорь мог организовать победный автогол своим прострелом — уже делал такое в матче с ПАОКом. Опытный защитник борозды не портит и приносит ощутимую пользу «Краснодару» после возвращения из Санкт-Петербурга.

Кристиан Рамирес — 7.5 из 10. Из-за грандиозных кадровых проблем на игру с «Ренном» в составе «Краснодара» вышли шесть номинальных защитников. Четверо расположились на привычных позициях в обороне, а Смольников и Рамирес сыграли на флангах полузащиты, атакующий эквадорский крайний бек стал одним из героев дебютного матча в Лиге чемпионов. Именно Кристиан не дал «Краснодару» загрустить и придумал ответный гол через пару минут после пропущенного, нанеся убойный удар из не самой очевидной ситуации: обхитрил опекунов и застал врасплох Альфреда Гомиса!

Даниил Уткин — 5.5 из 10. С одной стороны, самый бьющий футболист «Краснодара» — нанес три удара по воротам «Ренна», но в то же время не справился со своей ролью связующего звена с центрфорвардом Бергом, да и в передачах ошибался частенько. Петрова пришлось менять из-за травмы, а Уткин — единственный, когда сняли с игры решением тренерского штаба.

Маркус Берг — 6.5 из 10. Будет преувеличением сказать, что новоиспеченный капитан «Краснодара» затерзал оборону французов, но Берг действительно хорошо проявил себя в борьбе на втором этаже и даже мог забить в концовке первого тайма. Обеспечивал обороняющимся партнерам передышки своим движением и борьбой, парадоксально, но сыграл полезно, даже несмотря на то, что часто был отрезан от основных сил.

Запасные

Юрий Газинский — 6.5 из 10. Выход Газинского помог «Краснодару» сохранить ничейный счет. Юрий не потерял ни одного мяча — 14 точных передач из 14, взял несколько важных подборов в концовке, а изумительным пасом на Смольникова едва не организовал победный гол. Наверняка рассчитывал сыграть в старте, но даже сыграв в последней четверти матча, сделал важный вклад в результат.

Магомед-Шапи Сулейманов — без оценки. Представьте себе, Сулейманову не нашлось места в стартовом составе, даже несмотря на отсутствие Кабелла, Вандерсона, Ари и Классона. Тренерский штаб предпочел защитников на фланговых позициях в атаке, а не номинального вингера Шапи. Видимо, на то есть причина. За 25 минут на поле Сулейманов даже на оценку не наиграл: 0 ударов, 3 точных паса из 5, две потери мяча. Раньше был хотя бы «суперсабом»…

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112910415
21 октября 2020 в 21:37, ред.
красавцы они!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ A.S.A (раскрыть)
21 октября 2020 в 19:10
А я знаю,что происходит.Рано начали дифирамбы ему петь журналюги.Мол "второй Месси" и т.д.вот и загубили парня
mr.Nekto
mr.Nekto ответ ATG (раскрыть)
21 октября 2020 в 11:11
Вот соглашусь, этим троим оценки надо бы поднять, ведь результат матча очень хорош с учетом выезда и кадровые потерь
Roger Young
Roger Young
21 октября 2020 в 10:46
Сулейманов выдыхается. Не потянул игру на высоком уровне на длинной дистанции
-Хостинский-
-Хостинский- ответ A.S.A (раскрыть)
21 октября 2020 в 09:56
Эго тактика в игре стала всем известна, рабочая левая нога , перед ударом проталкивает мяч в 2 -3 касания уходя с фланга в центр . Нового ничего не дает , поэтому и сидит на скамейке
oFANATo
oFANATo
21 октября 2020 в 09:31
Краснодар молодцы.
Особенно после позора бомжей с Брюгге.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ A.S.A (раскрыть)
21 октября 2020 в 09:20
Звездочку словил, как и Игнатьев... Надеюсь, что все-таки вернется в игру...
A.S.A
A.S.A
21 октября 2020 в 08:22
Оценки в целом по делу
Матвей красава
А вот что происходит с Шапи непонятно...???
Еще пару сезонов назад рвал и метал на поле, выходя на замены был джокером Быков, и что же с ним произошло?в чем причина такого резкого спада...?
Правдин Семён
Правдин Семён
21 октября 2020 в 08:20
Быки-красавцы! В их группе пока все ровно. Могут и Челси в Краснодаре прихлопнуть.
ATG
ATG
21 октября 2020 в 04:10
Я бы дал оценки больше трём игрокам : Кайо 8.0(хоть и привёз гол, но блин был хорош в целом) , Чернов 9.0(я вообще хз кто это, но он просто красава) Сорокин 8.0 Он отыграл в обороне очень здорово. В остальном согласен с автором.
Nick Ch
Nick Ch ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
21 октября 2020 в 02:08
Факт остаётся фактом: при стольких кадровых потерях в старте в атаке были защитники, а не он...
95-shishani-95
95-shishani-95
21 октября 2020 в 01:36
Про Сулейманова бред какой-то написали!
Войти в такую игру очень трудно!
-Хостинский-
-Хостинский-
21 октября 2020 в 01:14
Все оценки по делу
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