Джеррард: «Руф забил лучший гол из всех, что я когда-либо видел вживую»

Главный тренер «Рейнджерс» после победы над «Стандардом» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы выразил восхищение голом нападающего шотландского клуба .

Этот гол был чем-то гениальным, момент мирового уровня. Я профессионально занимаюсь футболом с 1998 года, и это лучший гол из всех, что я когда-либо видел своими глазами вживую.

Он подобрал мяч в 15 ярдах от нашей штрафной, дважды не уступил в единоборствах, затем оттеснил игрока и обыграл другого в тяжелейшей ситуации, что я видел.

Как нужно уметь видеть поле, какая должна быть сила и какой уровень, чтобы забить с 55 ярдов (Прим. — примерно 50 метров)?! Не думаю, что когда-либо видел гол лучше. И не думаю, что когда-нибудь увижу.