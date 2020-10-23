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Джеррард: «Руф забил лучший гол из всех, что я когда-либо видел вживую»

сегодня, 02:19
СтандардЛоготип футбольный клуб Стандард (Льеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после победы над «Стандардом» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы выразил восхищение голом нападающего шотландского клуба Кемара Руфа.

Этот гол был чем-то гениальным, момент мирового уровня. Я профессионально занимаюсь футболом с 1998 года, и это лучший гол из всех, что я когда-либо видел своими глазами вживую.

Он подобрал мяч в 15 ярдах от нашей штрафной, дважды не уступил в единоборствах, затем оттеснил игрока и обыграл другого в тяжелейшей ситуации, что я видел.

Как нужно уметь видеть поле, какая должна быть сила и какой уровень, чтобы забить с 55 ярдов (Прим. — примерно 50 метров)?! Не думаю, что когда-либо видел гол лучше. И не думаю, что когда-нибудь увижу.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:27
Это было красиво.
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