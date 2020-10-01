Корян – автор лучшего гола РПЛ в сентябре

Гол нападающего «Химок» Аршака Коряна в ворота «Краснодара» (2:7) признан лучшим в РПЛ по итогам сентября.
За гол армянского форварда проголосовали эксперты РПЛ и «Матч Премьер». Болельщики выбрали лучшим гол полузащитника ЦСКА Николы Влашича в матче со «Спартаком» (3:1).
Либо от днищ днищенских, типа палка стреляет раз в год и именно в ворота Краснодара (нам всякие Подберезкины забивают и прочие парни которые раз в сто лет это делают).
Либо пропускать сумасшедшие мячи а ля Корян, или Миранчук или такие какие от ЦЗ в ЛЕ залетали или от Фенера.
Либо от днищ днищенских, типа палка стреляет раз в год и именно в ворота Краснодара (нам всякие Подберезкины забивают и прочие парни которые раз в сто лет это делают).
Либо пропускать сумасшедшие мячи а ля Корян, или Миранчук или такие какие от ЦЗ в ЛЕ залетали или от Фенера.