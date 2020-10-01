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Корян – автор лучшего гола РПЛ в сентябре

01 октября 2020, 09:44
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар7 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Гол нападающего «Химок» Аршака Коряна в ворота «Краснодара» (2:7) признан лучшим в РПЛ по итогам сентября.

За гол армянского форварда проголосовали эксперты РПЛ и «Матч Премьер». Болельщики выбрали лучшим гол полузащитника ЦСКА Николы Влашича в матче со «Спартаком» (3:1).

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Все комментарии
Gahi
Gahi ответ Faustello (раскрыть)
01 октября в 11:36
Это футбол, а красивые мячи это украшения матча, тем более если забиваешь команде которая заслуженно вышла в групповую стадию Лиги Чемпионов, и его признают лучшим в том месяце, в котором был достигнут лучший результат клуба. Так что есть что рассказывать внукам. Удачи
Legend 6
Legend 6 ответ cska vperiod (раскрыть)
01 октября в 11:09
Не напутал, вспомни 24 тур прошлого чемпионата. Матч Крылья с Зенитом, все станет ясно чей кто человек.
Faustello
Faustello ответ Gahi (раскрыть)
01 октября в 10:42
Заметил реально существующую закономерность. У Краснодара есть традиция пропускать
Либо от днищ днищенских, типа палка стреляет раз в год и именно в ворота Краснодара (нам всякие Подберезкины забивают и прочие парни которые раз в сто лет это делают).
Либо пропускать сумасшедшие мячи а ля Корян, или Миранчук или такие какие от ЦЗ в ЛЕ залетали или от Фенера.
cska vperiod
cska vperiod ответ Legend 6 (раскрыть)
01 октября в 10:39
Ты что то напутал, кукуян человек федуна он не мог назначить пенальти в ворота спартака.
sv_1969
sv_1969
01 октября в 10:39
Хорош гол
cska vperiod
cska vperiod
01 октября в 10:37
Гол действительно красавец, наверное заслужил.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
01 октября в 10:32
Гол Влашича всё таки больше по нраву, там мастерство на высшем уровне
Legend 6
Legend 6
01 октября в 10:12
А Кукуян, будет автором лучшего назначенного пенальти в ворота Спартака.
Gahi
Gahi
01 октября в 09:48
Так оно и есть, Поздравляю.
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