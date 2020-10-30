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Еленцева заявила, что может вернуться в футбол

сегодня, 11:32

Бывший президент «Торпедо» Елена Еленцева заявила, что может вернуться в футбол в ближайшее время.

Английский? Два года занимаюсь с репетитором. Начинала с нуля, поскольку в школе был немецкий. В первый год обучалась достаточно плотно, потом преподаватель-англичанин вернулся в Лондон, нашел другую работу. Теперь занятия раз в неделю онлайн, он сделал для меня исключение. Мы уже больше друзья, чем учитель и ученик. Сказал, что никогда не выучу язык, если своими глазами не увижу обычную жизнь в Англии. Побывала у него в гостях, познакомилась с английской мамой почтенного возраста, сходили с ней и ее тетушкой на рождественский концерт в лондонскую церковь Сент-Мартин. Покупала сладости не на улицах, а в Fortnum & Maison — преподаватель специально придумал это все, чтобы активней общалась с носителями языка. Иди, дескать, и спрашивай. Повидала много небольших городков, которые люблю больше Лондона: Брайтон, Арундел, Кембридж, Батт… Потрясающие места.

Вернусь ли в футбол? Если звезды сойдутся, не зарекаюсь.

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Все комментарии
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 12:07
И что изменится в футболе?
shlomo
shlomo
сегодня в 11:42
Извините, но статья ни о чем....
Q-J-G
Q-J-G ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 11:42
"В футболе" сейчас многие, у которых ничего общего с футболом нет...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:40
Ни чего общего с футболом.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:38
Ну это , если звёзды сойдутся) С её же слов...
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