ГлавнаяНовости

Игнатьев: «Нам не стыдно за нашу игру с „Баварией“»

сегодня, 11:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о том, чего не хватило его команде в игре 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

Мы прекрасно понимали, что выходим играть с лучшей командой в Европе. Поначалу мы оборонялись, присматривались к сопернику. Очень достойно выглядели, хотя многие в нас сомневались. По ходу первого тайма поняли, что можем играть на равных с такой «Баварией». В перерыве немного успокоились, пришли в себя. Вышли на второй тайм заряженными, старались выравнять счет. При счете 1:1 у нас были хорошие шансы и мы могли побеждать в этой игре. Реализация нас подвела.

Нам не стыдно за нашу игру. Мы показали, что можем на равных играть с такими командами. Единственное, что нам не хватило, как и в матче с «Ювентусом» — терпения и дисциплины. Может быть, еще концентрации. С такими командами нельзя терять концентрацию. А скептики всегда писали и будут писать. Пусть делают то, что у них хорошо получается.

Все новости
Максименко: «Я никогда не скрывал, что в детстве симпатизировал Акинфееву»
Сегодня, 12:27 Комментарии2
Чалов: «Считаю, что должны были дожимать „Динамо“»
Сегодня, 11:41 Комментарии17
Еленцева заявила, что может вернуться в футбол
Сегодня, 11:32 Комментарии6
Слуцкий: «Я уверен, что нас ждет крайне сложный поединок с „Арсеналом“»
Сегодня, 10:46 Комментарии6
Игнатьев: «Уверен, Антон Миранчук в следующем году уедет в Европу»
Сегодня, 10:43 Комментарии2
Еленцева: «Мы в „Торпедо“ пытались построить семью»
Сегодня, 10:35 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:46
Лучше бы ничья и было стыдно.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 11:26
Чего там стыдного? Проиграли, делов то. Давай хвалить будем.)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:24
А нам немножко стыдно за всех вас
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100