«Астон Вилла» вдесятером сыграла вничью с «Ньюкаслом»

В первом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Ньюкаслом». Встреча завершилась со счетом 0:0.
Команда из Бирмингема с 66-й минуты играла вдесятером, поскольку прямую красную карточку получил защитник Эзри Конса.
Во втором туре 23 августа «Астон Вилла» встретится на выезде с «Брентфордом», а «Ньюкасл» 25 августа примет «Ливерпуль».
Жаль потерянного времени.
P.S. Так понимаю у Касла, кроме Исака, и смотреть не на кого.
ждал интересного противостояния, но игра получилась скучной..закономерная нулевая ничья
