«Астон Вилла» вдесятером сыграла вничью с «Ньюкаслом»

сегодня, 16:24
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)0 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В первом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Ньюкаслом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Команда из Бирмингема с 66-й минуты играла вдесятером, поскольку прямую красную карточку получил защитник Эзри Конса.

Во втором туре 23 августа «Астон Вилла» встретится на выезде с «Брентфордом», а «Ньюкасл» 25 августа примет «Ливерпуль».

Андрюха 43
Андрюха 43
сегодня в 20:32
Забил бы Эланга в начале ии... Эх
c92edcfyn22y
c92edcfyn22y
сегодня в 20:03
АВ пободрее смотрелись
kmj3dwsn4veu
kmj3dwsn4veu
сегодня в 20:02
Сороки без напа вообще тухляк
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 17:32
АВ было не узнать - отдали мяч сорокам, в первом тайме вроде вообще не ударили по воротам...оставшись вдесятером даже острее играли..
ждал интересного противостояния, но игра получилась скучной..закономерная нулевая ничья
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:05, ред.
Убогая игра. Пинали мяч куда попало и как попало обе команды. Бестолковая беготня без малейшего намёка на осмысленные действия.
Жаль потерянного времени.

P.S. Так понимаю у Касла, кроме Исака, и смотреть не на кого.
azkan
azkan
сегодня в 16:26
Скучный и не интересный матч получился.
Исак нужен Ньюкаслу. Или другой нап.
