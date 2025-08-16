«Астон Вилла» вдесятером сыграла вничью с «Ньюкаслом»

1755350645

сегодня, 16:24

В первом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Ньюкаслом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Команда из Бирмингема с 66-й минуты играла вдесятером, поскольку прямую красную карточку получил защитник .

Во втором туре 23 августа «Астон Вилла» встретится на выезде с «Брентфордом», а «Ньюкасл» 25 августа примет «Ливерпуль».