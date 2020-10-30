Госенс не поможет «Аталанте» в матче с «Кротоне» из-за травмы

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вчера, 23:41

Защитник «Аталанты» не сможет принять участие в матче Серии А против «Кротоне».

Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба из Бергамо сообщает, что 26-летний футболист испытывает проблемы с икроножной мышцей.

Госенс вышел на поле во всех пяти матчах Серии А в этом сезоне, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Также недавно стало известно, что тренер «Аталанты» заразился коронавирусом.