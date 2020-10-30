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Госенс не поможет «Аталанте» в матче с «Кротоне» из-за травмы

вчера, 23:41
КротонеЛоготип футбольный клуб Кротоне-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта17:00 Не начался

Защитник «Аталанты» Робин Госенс не сможет принять участие в матче Серии А против «Кротоне».

Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба из Бергамо сообщает, что 26-летний футболист испытывает проблемы с икроножной мышцей.

Госенс вышел на поле во всех пяти матчах Серии А в этом сезоне, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Также недавно стало известно, что тренер «Аталанты» заразился коронавирусом.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan
сегодня в 00:00
Добрый вечер.
Бан из-за второй ЖК. Комменты из одного слова приравниваются к флуду.
По ставке, пожалуйста, чуть подробнее.
drug01
drug01
вчера в 23:54
Уважаемый модератор! Прошу раз яснить за что мне был выдан бан, почему мне не дали сделать ставку и написать вам!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:42
это плохо для Аталанты
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