Госенс не поможет «Аталанте» в матче с «Кротоне» из-за травмы

Защитник «Аталанты» Робин Госенс не сможет принять участие в матче Серии А против «Кротоне».
Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба из Бергамо сообщает, что 26-летний футболист испытывает проблемы с икроножной мышцей.
Госенс вышел на поле во всех пяти матчах Серии А в этом сезоне, забив один гол и отдав две результативные передачи.
Также недавно стало известно, что тренер «Аталанты» заразился коронавирусом.
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