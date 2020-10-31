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Ковтун: «На обороне „Ростова“ сказывается уход лидеров»

сегодня, 14:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов16:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал предстоящий матч красно-белых с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ.

Конечно, на обороне «Ростова» сказывается уход лидеров. Того же Евгения Чернова, например. Но я уверен, что с каждым следующим матчем команда будет прибавлять во взаимопонимании.

Игра будет агрессивной с обеих сторон. А удаления можно ждать всегда. Вы же видите, сколько неоднозначных решений принимают арбитры. Даже VAR порой не помогает.

Даже если и была какая-то лояльность [в отношении «Спартака»], это не значит, что мы увидим нечто подобное в матче с «Ростовом». Игра предстоит для судейства сложная. Но я не верю в какую-то изначальную предвзятость арбитров. Скорее ошибки говорят об уровне профессиональной подготовки.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
сегодня в 14:16
Странно... Вроде матч "Спартак-Ростов", а все почему-то анонсируют другую вывеску - "ВАР-Ростов" )
shlomo
shlomo
сегодня в 14:10
Да уж...Ростов лихорадит...баланса в команде нет
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