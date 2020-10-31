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Николич: «Непонятно, почему „Локомотив“ так неуважительно играет в РПЛ»

сегодня, 21:34
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился эмоциями после поражения в матче 13-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

Поздравляю «Сочи» с победой. Непонятно для меня, почему мы не вышли на поле в первом тайме. Это было две разные игры: первый и второй тайм. Подарили сопернику моменты, они ими воспользовались. Не понимаю, как мы так позволили себе играть на уровне РПЛ. Во втором тайме соперник глубоко оборонялся, они удерживали результат. У наших ворот уже не было моментов, но первый тайм был просто ужас

Не так важно, что я говорил в перерыве. Важно: почему мы так плохо играли в первом тайме? Почему так грубо ошибались? Как можно так относиться к игре? Я хочу быстро разобраться в этом. Для меня непонятно, почему с «Зальцбургом» и «Баварией» мы играем на полную, выкладываемся, а через два дня так неуважительно играем в РПЛ. Это та проблема, которую мне надо решить в ближайшее время. График тяжёлый, да, но сегодня мы выпустили пять свежих игроков. Они должны показывать себя. Я не понимаю, почему мы так ужасно отнеслись к игре в первом тайме. Во втором тайме все было неплохо, но это уже поздно было.

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Все комментарии
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 21:55
непонятно кто взял калым за сделку с Николичем? вроде обожглись на Биличе, ну нет появился скандальный "саакашвили" из оперы кикнадзе .... Локо "деньги ляшки жгут" и вот как Зенит и Спартак бездарно играют в футбол, зато басурманы гениально гребут бабло грабя Россию ... кто следующий в кассу?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:52
пора бы молча написать заявление))
cska1948
cska1948
сегодня в 21:51
Видимо ещё до игры Локо должен давать соперникам гандикап в два мяча, чтобы с первых минут включаться в игру.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:44
Видимо большие зарплаты ...
particular
particular
сегодня в 21:41
Потому что вальяжные пижоны возомнили себя непревзойдёнными мастерами, которые "полюбому" укатают тех, кого они считают слабыми...
А "Европу" они, типа уважают и своевременно начинают трясти коленками от предстоящего ужаса разгрома...
FROBI
FROBI
сегодня в 21:38
Что за глупые вопросы от тренера?
Ежу понятно, что выезжая в Европу, игроки нутром чувствуют опасность и мобилизуются, и опять же престиж, витрина. А тут в колхозе они типа местные короли... )
Почаще надо таких оплеух нашим "грандам" в ЧР. Тогда и будут отрабатывать в каждом матче, а не эпизодами.
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