Николич: «Непонятно, почему „Локомотив“ так неуважительно играет в РПЛ»

Главный тренер «Локомотива» поделился эмоциями после поражения в матче 13-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

Поздравляю «Сочи» с победой. Непонятно для меня, почему мы не вышли на поле в первом тайме. Это было две разные игры: первый и второй тайм. Подарили сопернику моменты, они ими воспользовались. Не понимаю, как мы так позволили себе играть на уровне РПЛ . Во втором тайме соперник глубоко оборонялся, они удерживали результат. У наших ворот уже не было моментов, но первый тайм был просто ужас