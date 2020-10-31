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«Пацаны, огромное спасибо!» Карпин поздравил игроков «Ростова»

сегодня, 21:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в инстаграме поздравил команду с победой в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Всех с победой! Пацаны, вам огромное спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа. И чего вы натерпелись от меня, всю эту неделю. Тренировки, теории, разговоры по «душам». Вы — лучшие.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 21:46
Молодцы пацаны, так будете играть и дольше, станете настоящими мужиками. Удачи
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:37, ред.
И результат можно понять)...дальше будут сливы скорее всего...как обычно...против Спартака все рогом упираются...целую неделю по "душам" беседовал)...это сильно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 21:32
Карпин без сомнения лучший тренер-мотиватор РПЛ. Так, как он настраивать не может никто.
cska1948
cska1948
сегодня в 21:31
После слов Федуна про Карпина, что Валера сбитый лётчик, для Карпина победа над СпаМом стала смыслом его жизни. Так что его эмоции понять можно.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:27
Карпин по братски поздравил Ростовских пацанов с победой
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