«Пацаны, огромное спасибо!» Карпин поздравил игроков «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в инстаграме поздравил команду с победой в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
Всех с победой! Пацаны, вам огромное спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа. И чего вы натерпелись от меня, всю эту неделю. Тренировки, теории, разговоры по «душам». Вы — лучшие.
Всех с победой!!! Пацаны, @fcrostov вам огромное спасибо!!! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа!!! И чего вы натерпелись от меня, всю эту неделю☝🏽 тренировки, теории, разговоры по «душам»👍🏽👍🏽👍🏽🤣🤣🤣 Вы лучшие 💪🏽💪🏽💪🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #карпин #karpin #futbol #football #футбол #фкростов #fcrostov #rostovondon #ростовнадону