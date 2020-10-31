«Пацаны, огромное спасибо!» Карпин поздравил игроков «Ростова»

Главный тренер «Ростова» на своей странице в инстаграме поздравил команду с победой в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Всех с победой! Пацаны, вам огромное спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа. И чего вы натерпелись от меня, всю эту неделю. Тренировки, теории, разговоры по «душам». Вы — лучшие.