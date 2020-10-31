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Хинкель: «„Спартак“ проиграл „Ростову“ по делу. Мы не заслужили победу»

сегодня, 19:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель поделился эмоциями после поражения в домашнем матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Разочарованы поражением. Самое грустное в этом то, как именно мы проиграли. Не выкладывались на сто процентов на поле, и, как следствие, было очень много ошибок. Чувствовалась нервозность, и, безусловно, это придало «Ростову» сил. Не знаю, почему так получилось.

В течение недели мы хорошо тренировались, чувствовалась уверенность. Но в первом тайме сыграли плохо. После удаления играть было непросто. Соперник сел в оборону, было много подач. Возможно, не хватило немного удачи в концовке. Но сегодня победу мы не заслужили и проиграли по делу.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
сегодня в 20:26
Рассчитывали опять на левую пенку, но не сраслось, не фартанулу 🤷
протон1
протон1
сегодня в 20:00
тут один ученый есть. аналитик. он считает что спартак проиграл . только потому, что тедеско был на трибунах.))) будь он у кромки поля то спартак бы победил)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:59
Партак без судей нулевой!
Zak11
Zak11
сегодня в 19:51
Никто не знает почему так получилось. И никто не знает почему Бакаев опять в старте. Он весь сезон проводит никакущий. Ростов сыграл очень просто, получилось реализовать момент и всё. Сели в защиту и грамотно отработали. Есть над чем в атаке поработать. Посмотрим что дальше будет, немцы игрокам точно напихают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:50
Нормально сыграли,просто Ростов сильнее!
матос
матос
сегодня в 19:50
Хинкель абсолютно прав
brauning.86
brauning.86
сегодня в 19:48
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 19:41
    После еврокубков Краснодар сегодня проиграл Ахмату.
    После еврокубков Локо сейчас проигрывает Сочи
    А где так устал спартак, что проигрывает Ростову?))))
    Footbolista
    Footbolista ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 19:37, ред.
    У Спартака 2-е поражение за этот сезон...
    Сколько поражений у ЦСКА при том, что у вас на 1 игру меньше?)...
    Кони сыграли всего 2 игры в ЕК...об чем спитч?
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Трезвый повар (раскрыть)
    сегодня в 19:36
    Они и в пол силы даже не играли!!!!!!!!!!!!!!!!!Как буд то всю ночь камазы разгружали с цементом!!!!!!!!!!!!!!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 19:32
    Хинкель правильно сказал. Игроки Спартака сегодня не выкладывались в полную силу
    serh62
    serh62
    сегодня в 19:32
    спартак устал на неделе...выдохся. слишком много игр.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 19:31
    Первое место в таблице привело к надменности. Надменность к расслабленности. Расслабленность к поражению.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ DmitryMalorodov (раскрыть)
    сегодня в 19:28
    Но ещё время есть ведь до конца 31 числа.
    А во сколько она закрывается?
    Разве не те матчи должны быть доступны, которые заканчиваются до 23:59 последнего дня месяца?
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 19:28
    Адекватное вью.....но...на победу не наиграли...на ничью вполне...не уменьшая заслуг Ростова...
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