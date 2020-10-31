Хинкель: «„Спартак“ проиграл „Ростову“ по делу. Мы не заслужили победу»

Тренер «Спартака» поделился эмоциями после поражения в домашнем матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Разочарованы поражением. Самое грустное в этом то, как именно мы проиграли. Не выкладывались на сто процентов на поле, и, как следствие, было очень много ошибок. Чувствовалась нервозность, и, безусловно, это придало «Ростову» сил. Не знаю, почему так получилось.

В течение недели мы хорошо тренировались, чувствовалась уверенность. Но в первом тайме сыграли плохо. После удаления играть было непросто. Соперник сел в оборону, было много подач. Возможно, не хватило немного удачи в концовке. Но сегодня победу мы не заслужили и проиграли по делу.