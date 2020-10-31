Хинкель: «„Спартак“ проиграл „Ростову“ по делу. Мы не заслужили победу»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель поделился эмоциями после поражения в домашнем матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).
Разочарованы поражением. Самое грустное в этом то, как именно мы проиграли. Не выкладывались на сто процентов на поле, и, как следствие, было очень много ошибок. Чувствовалась нервозность, и, безусловно, это придало «Ростову» сил. Не знаю, почему так получилось.
В течение недели мы хорошо тренировались, чувствовалась уверенность. Но в первом тайме сыграли плохо. После удаления играть было непросто. Соперник сел в оборону, было много подач. Возможно, не хватило немного удачи в концовке. Но сегодня победу мы не заслужили и проиграли по делу.
Вроде смотришь игры
Все по полю пешкодралом ходят
Но усталость дает о себе знать
Особенно она заметна у немытых
Вроде смотришь игры
Все по полю пешкодралом ходят
Но усталость дает о себе знать
Особенно она заметна у немытых
После еврокубков Локо сейчас проигрывает Сочи
А где так устал спартак, что проигрывает Ростову?))))
После еврокубков Локо сейчас проигрывает Сочи
А где так устал спартак, что проигрывает Ростову?))))
Сколько поражений у ЦСКА при том, что у вас на 1 игру меньше?)...
Кони сыграли всего 2 игры в ЕК...об чем спитч?
Сколько поражений у ЦСКА при том, что у вас на 1 игру меньше?)...
Кони сыграли всего 2 игры в ЕК...об чем спитч?
А во сколько она закрывается?
Разве не те матчи должны быть доступны, которые заканчиваются до 23:59 последнего дня месяца?
А во сколько она закрывается?
Разве не те матчи должны быть доступны, которые заканчиваются до 23:59 последнего дня месяца?