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Мусаев: «„Краснодар“ пытался отыграться, но на замену выходила молодёжь»

сегодня, 19:50
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями после поражения от «Ахмата» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

Трудно комментировать. Много борьбы было. Мы не справлялись с подборами. Во второй половине пропустили со стандарта.

Пытались отыграться, но на замену выходили молодые ребята.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:19
от вас и не ждут многого)))
Навзир
Навзир
сегодня в 20:05
Краснодару желаю удачи, и выйти на свой уровень, я за юг в любом разе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:04
Мура уже в том году не внушал доверия,его надо поменять!
David Young
David Young
сегодня в 20:03
Несколько вопросов, касающихся Конкурса Прогнозов:
1. Я заполнил информацию для победителей уже после попадания в группу Льва Яшина. Получу ли я худи (которую бы мне хотелось получить больше), или футболку?
2. Информация теперь отображается, когда я смотрю главную страницу моего профиля. Видна ли она остальным пользователей, или только работникам сайта?
протон1
протон1
сегодня в 19:58
этат муртад. или мурад. его ваще как бы за главного не брали. дали время порулить. и он то время не спорю норм начал показывать физрук. а сейчас видать зажратый.
протон1
протон1
сегодня в 19:57
он стал похож на ксению собчак. когда ж его уволят?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:55
У быков в этом сезоне рога подпилены. Не могут нормально пободаться. Гыгыгы
Faustello
Faustello
сегодня в 19:53
Ахринеть, чета ты Мурад Олегович начинаешь утомлять своими объяснениями. Ахмат нас всю игру возил и никакими травмами и усталостью объяснять это не нужно. Пора заглянуть в себя!
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