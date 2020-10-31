Мусаев: «„Краснодар“ пытался отыграться, но на замену выходила молодёжь»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями после поражения от «Ахмата» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.
Трудно комментировать. Много борьбы было. Мы не справлялись с подборами. Во второй половине пропустили со стандарта.
Пытались отыграться, но на замену выходили молодые ребята.
1. Я заполнил информацию для победителей уже после попадания в группу Льва Яшина. Получу ли я худи (которую бы мне хотелось получить больше), или футболку?
2. Информация теперь отображается, когда я смотрю главную страницу моего профиля. Видна ли она остальным пользователей, или только работникам сайта?
1. Я заполнил информацию для победителей уже после попадания в группу Льва Яшина. Получу ли я худи (которую бы мне хотелось получить больше), или футболку?
2. Информация теперь отображается, когда я смотрю главную страницу моего профиля. Видна ли она остальным пользователей, или только работникам сайта?