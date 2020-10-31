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Газизов: «Никакого заговора против „Спартака“ нет»

сегодня, 19:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Присутствуют определённые психологические моменты. Но уверен, что мы их преодолеем, в следующем матче всё будет намного лучше. Не скажу, что матч был плохим, он был неэмоциональным. Стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре. Хотя качество игры было приличным. У нас были моменты, мы их не забили. Может, «Ростову» больше повезло. Не скажу, что они больше хотели, им больше повезло.

Конечно, когда главный тренер на скамейке, это даёт определённые эмоциональные фишки. Тедеско заводит команду, пытается поднять эмоциональный фон.

Нет ли обратного давления на «Спартак», учитывая решения РФС по Ерёменко и плохую оценку Безбородова? Заговора никакого нет. Все работают в штатном режиме, давайте играть в футбол и думать о футболе. Сегодня был хороший матч, может, специалисты увидят какие-то помарки, но по мне так матч прошёл достойно.

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Сегодня, 13:00Станислав Горин в блоге СтолкновенияКомментарии18
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:31
Ну да, после этого тура народные могут съехать на 2-3 место. Пора вспоминать про заговор, неделя ликования и восхваления великих позади...
FROBI
FROBI
сегодня в 20:27
Ща сходит к главному теоретику заговоров Федуну... тот ему вправит мозги )
Faustello
Faustello ответ renamed 20 (раскрыть)
сегодня в 20:24
Фола там в помине не было, Соболь разыграл наступ на его ногу, а не толчок (надо конечно ещё раз посмотреть в повторах)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:22
О чем речь?
star1970
star1970
сегодня в 20:21
И тут Остапа понесло--- После следующего поражения он скажет что Это сегодня заговор.
renamed 20
renamed 20 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:19
Что вы все смотрите на корпус или колени. В этом эпизоде ниже надо смотреть. Босняк шипами в пятку сначала угодил.
renamed 20
renamed 20 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:17
Фол там в любом случае был. А за приукрашивание нарушения жёлтая не даётся.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:13
Стадион был пустой, Тедеско нет, судьи не помогли, недельный режим без ЕК расхолаживает - пусто и грустно как-то. Вот такая же пустота была и в игре.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:12
завтра ваш кормчий скажет как оно на самом деле))))))))))))))))))))))))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ renamed 20 (раскрыть)
сегодня в 20:10
Он после лёгкого точка сзади так нырнул вперёд, что даже такие спартачи, как бояра и писарь увидели стимуляции. Стимуляция это в том числе и искусственное и демонстративно усиление последствий от нарушения прав соперником. Там это было.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 20:05
Нет, он есть! Валера снова обыграл Спартак - середняк) Это однозначно заговор против пупсиков!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 20:04
Лучше бы раскрыл секреты работы с судейками, которые постоянно, раз за разом совершают вопиющие ошибки в пользу Спартака.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:58
Ахахах! Чё уже ЗАГОВОР?!?!?!
renamed 20
renamed 20 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 19:58
    nubom
    nubom ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
    сегодня в 19:55
    Согласен: он или ругается или падает...
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 19:55
    Да нормально все!
    Обычное поражение!
    Тем более с ростовом последние годы играем плохо дома!
    Идем дальше)
    renamed 20
    renamed 20 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 19:54
    Симуляции то там не было.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    сегодня в 19:53
    Шо опять?!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 19:53
    Пора уже в КДК жалобу на Соболева подавать, поставил симуляции на конвеер парень
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 19:52
    Башкира гнать !
    Что за отклонения от центральной линии партии ?
    Федун сказал - сниматься , значит мировой заговор !
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 19:51
    Газизов не прав. При чём тут везение? Игроки Ростова бились на поле и заслужили эту победу
    Faustello
    Faustello ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 19:50
    Шах и мат)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 19:49
    Пожалуй, усматоивается заговор ЗА СПАРТАК, а не против. Вместо жёлтой ( второй для Соболев ( стимуляция) вторую жёлтую получил казак и Ростов остался в меньшинстве. Какой это заговор. Приближается юбилей и судьи это знают
    Faustello
    Faustello ответ Литейный 4 (раскрыть)
    сегодня в 19:49
    Судьи у Федуна зажрались и обленились, а некоторые даже в первых двух турах хозяина за руку цапнули!))) Гы гы гы
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 19:48
    Есть версия. Ошибки судей в пользу Спартака - ассиметричный ответ на жалобы Спартака на судейство в пользу Зениту. Спартаку подсуживают, все кричат - вот кто кабинет! Спартак начинают все недолюбливать. Зенит становится самым популярным и народном клубом России. Миллер - гений! Аплодирую стоя!
    Аксинья
    Аксинья ответ Литейный 4 (раскрыть)
    сегодня в 19:47
    А по моему Федун должен заплатить Мешкову премиальные - он их честно отработал и не его вина что эти кривоногие поросята в ворота попасть так и не смогли))
    Алекс191921
    Алекс191921 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    сегодня в 19:44
    Правильно судьи тащут какой такой заговор
    Justas Weiss7
    Justas Weiss7
    сегодня в 19:41
    и помощь судьи не помогла и соперник ослаб перед игрой ...оказалось не так просто стать чемпионом даже если весь бомонд тащит за уши ....
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 19:41
    Какой заговор, если сегодня судейка как мог тащил свиней? Но не смог до конца отработать. Гыгыгы
    nikot
    nikot
    сегодня в 19:41
    Где опорнособака,балабол!?
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