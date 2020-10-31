Газизов: «Никакого заговора против „Спартака“ нет»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Присутствуют определённые психологические моменты. Но уверен, что мы их преодолеем, в следующем матче всё будет намного лучше. Не скажу, что матч был плохим, он был неэмоциональным. Стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре. Хотя качество игры было приличным. У нас были моменты, мы их не забили. Может, «Ростову» больше повезло. Не скажу, что они больше хотели, им больше повезло.

Конечно, когда главный тренер на скамейке, это даёт определённые эмоциональные фишки. Тедеско заводит команду, пытается поднять эмоциональный фон.