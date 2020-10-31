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Нобоа: «„Зенит“ выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

сегодня, 18:04

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, ранее выступавший за «Зенит», оценил перспективы петербургского клуба в Лиге чемпионов.

Я тепло вспоминаю Санкт-Петербург, где у меня очень много друзей. Благодарен ребятам, с которыми посчастливилось играть, тренерам, лично Сергею Семаку. Я скучаю и по питерским болельщикам, которые всегда для меня будут топ! О «Зените» и Санкт-Петербурге у меня остались самые теплые воспоминания.

«Зенит» всегда стремится показывать хороший футбол, но высокий уровень мешают показывать травмы и усталость. Уверен, у «Зенита» все будет хорошо!

Выйдет ли «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов? Я думаю, да. У «Зенита» хороший тренер, хорошие футболисты. Лига чемпионов только начинается, вся борьба впереди, и я думаю, «Зенит» выйдет в плей-офф.

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Все комментарии
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 18:56
Судя по игре...в финале Л.Ч будет играть..
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 18:53
ЦСКА тоже выйдет
beefs
beefs
сегодня в 18:51
о чем это он, сны очень редко сбываются...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:49
Хорошие воспоминания не выведут Зенит в плей-офф ЛЧ. Да и никого не выведут. У Зенита недостаточно хороший тренер и недостаточно хорошие игроки. И вся борьба возможно уже позади. И в проигравших не только Зенит, но и весь российский футбол.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:48
Нобоа, не говори гоп, сглазишь))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:46
Ну вот откуда такая уверенность по поводу выхода в плей-офф ЛЧ??? Команда два тура прошла , а очков нет, игра не впечатляет пока, Дзюба явно подсел, а может просто устал. Надежды на выход в весну практически растаяли. Конечно есть еще теоретический шанс , но он настолько мизерный, что за него трудно будет зацепиться. Жаль конечно , но это футбол и бывает , что и гранды остаются за чертой плей -офф.
В любом случае болеем за наших.
Всем здоровья.
Asper
Asper
сегодня в 18:46
Ох, Кристиан)) в каком году?)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:44
Как плохо на Нобоа подействовал климат Сочи и смена прически. То, что он говорит ИСКЛЮЧЕНО
renamed 20
renamed 20
сегодня в 18:38
Там у Лацио эпидемия. Повезло Зениту. Могут на халяву взять очки.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:36
Нобоа : у меня осталось много денег в петербурге и вообще
Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 18:36
Марадона. У Путина есть вакцина. Но! Высокий уровень мешают показать,таможня. Дикие законы. Амазонка. И усталость. То что какие то там клубишки в Европе играют три матча за 7 дней?? Нам не указ и не показатель. Они просто бегают. А мы!! Быстрый шаг.
leopit
leopit
сегодня в 18:31
Эксперт...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:24
С 1 апреля друзья.
112910415
112910415
сегодня в 18:18
нелегко поверить
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:17
Хлопотно это
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:14
🤣🤣🤣🤣🤣🤫🤫🤫🤫🤫
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:11
Сомневаюсь, но шансы есть...
razdvatri
razdvatri
сегодня в 18:09
у газпрома денег не хватит
Беспределов
Беспределов
сегодня в 18:08
это будет беспредел
Gahi
Gahi
сегодня в 18:07
Было бы здорово если так и будет, удачи.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:06
теперь это очень сложно))
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