Нобоа: «„Зенит“ выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

Полузащитник «Сочи» , ранее выступавший за «Зенит», оценил перспективы петербургского клуба в Лиге чемпионов.

Я тепло вспоминаю Санкт-Петербург, где у меня очень много друзей. Благодарен ребятам, с которыми посчастливилось играть, тренерам, лично Сергею Семаку. Я скучаю и по питерским болельщикам, которые всегда для меня будут топ! О «Зените» и Санкт-Петербурге у меня остались самые теплые воспоминания.

«Зенит» всегда стремится показывать хороший футбол, но высокий уровень мешают показывать травмы и усталость. Уверен, у «Зенита» все будет хорошо!

Выйдет ли «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов? Я думаю, да. У «Зенита» хороший тренер, хорошие футболисты. Лига чемпионов только начинается, вся борьба впереди, и я думаю, «Зенит» выйдет в плей-офф.