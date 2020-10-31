Карпин: «Слишком рано стали удерживать результат. Так играть нельзя»

Главный тренер «Ростова» поделился впечатлениями от победы своей команды над «Спартаком» (1:0) в выездном матче 13-го тура РПЛ .

Первый тайм был активным минут 30-35 за счет прессинга. «Спартак» удивил решениями: выходами из обороны после нашего прессинга. Видели какие-то забросы в сторону нападающих. Во втором тайме то же самое, но мы слишком рано стали удерживать результат. Так играть нельзя. Комментировать удаление Денниса Хаджикадунича не буду, как и другие решения судей.

Присутствие Романа Еременко помогло, однако не стало предопределяющим. Даже года не прошло, когда в декабре прошлом мы обыграли также «Спартак», хоть и другим составом. Сейчас команда абсолютно новая. Рома давно знает требования, справился здорово. Но его выход не предопределил исход встречи.

Сравнивать Понтуса с Шомуродовым смысла нет. Он всего неделю потренировался, прошло две тренировки. О сравнении можно будет говорить после Нового года.

Что с Байрамяном? Он приехал после сборной Армении с травмой, лечился, отыграл с «Химками» без рывков, потом почувствовал боль во втором тайме. Пусть лечится.