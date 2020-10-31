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Карпин: «Слишком рано стали удерживать результат. Так играть нельзя»

сегодня, 19:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы своей команды над «Спартаком» (1:0) в выездном матче 13-го тура РПЛ.

Первый тайм был активным минут 30-35 за счет прессинга. «Спартак» удивил решениями: выходами из обороны после нашего прессинга. Видели какие-то забросы в сторону нападающих. Во втором тайме то же самое, но мы слишком рано стали удерживать результат. Так играть нельзя. Комментировать удаление Денниса Хаджикадунича не буду, как и другие решения судей.

Присутствие Романа Еременко помогло, однако не стало предопределяющим. Даже года не прошло, когда в декабре прошлом мы обыграли также «Спартак», хоть и другим составом. Сейчас команда абсолютно новая. Рома давно знает требования, справился здорово. Но его выход не предопределил исход встречи.

Сравнивать Понтуса с Шомуродовым смысла нет. Он всего неделю потренировался, прошло две тренировки. О сравнении можно будет говорить после Нового года.

Что с Байрамяном? Он приехал после сборной Армении с травмой, лечился, отыграл с «Химками» без рывков, потом почувствовал боль во втором тайме. Пусть лечится.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:20
Карпину РЕСПЕКТ!
протон1
протон1
сегодня в 20:01
карпин ты заслужил эту победу.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:54
Валера, согласно сложившийся тенденции тебе уже давно надо начинать наигрывать состав на вторую половину второго тайма игрой вдесятером ))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:30
Удержали...значит можно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:29
А причём тут Понтус?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:28
С победой, гроза авторитетов
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:24
Без Норманна и Байрамяна у Ростова были проблемы в организации атаки. Но сыграли уверенно и в меньшинстве выстояли. Молодцы парни
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 19:22
Просто Валера не стал унижать cпартак пятью забитыми мячами, т.к. сам спартачом был раньше
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:22
Валера, главное что взяли три очка!
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 19:20
Добрый вечер.
Конец месяца.
Откроется в час ночи по мск.
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