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Объявлен состав молодёжной сборной России на матчи с Венгрией и Словенией

вчера, 15:28

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на контрольные матчи, которые будут сыграны в рамках подготовки к финальной части Чемпионата Европы 2021 года, против сборной Венгрии (13 октября) и Словении (17 октября).

Всего в список вошли 23 футболиста.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА).

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА Москва), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»)

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА Москва), Вячеслав Грулев («Динамо»).

Молодёжная сборная России узнает соперников по Евро-21 10 декабря.

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28 октября ФотоКомментарии43
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:43
хорошей игры и без травм !
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:13
Пожелаю ребятам удачи!
Faustello
Faustello
вчера в 16:38, ред.
Чё то скукота, даже пятаков погонять не за что...
Хоть бы повар чё ляпнул или Червяк...
))) гы гы гы
ДСА
ДСА
вчера в 16:27
Тут можно и отдохнуть, игры то товарищеские.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:46
Пришло поколение вычурных имен. Данил, ДаниИл, Никита, Станислав...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:45
Наших трое!
Аксинья
Аксинья ответ nubom (раскрыть)
вчера в 15:44
Жирков?
STVA 1
STVA 1 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 15:40
Это даже много))
nubom
nubom
вчера в 15:33
Из Зенита - только один...(
beefs
beefs
вчера в 15:29
удачи нашим ребятам...
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