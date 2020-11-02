Объявлен состав молодёжной сборной России на матчи с Венгрией и Словенией

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вчера, 15:28

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на контрольные матчи, которые будут сыграны в рамках подготовки к финальной части Чемпионата Европы 2021 года, против сборной Венгрии (13 октября) и Словении (17 октября).

Всего в список вошли 23 футболиста.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян ( ЦСКА ).

Полузащитники: Константин Марадишвили ( ЦСКА Москва), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»)

Нападающие: Федор Чалов ( ЦСКА Москва), Вячеслав Грулев («Динамо»).

Молодёжная сборная России узнает соперников по Евро-21 10 декабря.