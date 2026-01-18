Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2025/2026

Рафинья не сыграет против «Реала Сосьедад»

сегодня, 19:47
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Форвард «Барселоны» Рафинья не сыграет в сегодняшнем матче Ла Лиги против «Реала Сосьедад».

Накануне встречи бразилец получил мышечную травму, и тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока.

В нынешнем сезоне Рафинья провел 18 матчей и забил 11 голов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хавбек «Тоттенхэма» Бентанкур пропустит три месяца
12 января
Двукратному обладателю «Золотого мяча» Кигану диагностировали рак
07 января
Тер Штеген получил травму и не сыграет за «Барселону» в Суперкубке Испании
07 января
Защитник «Манчестер Сити» Диаш пропустит более месяца
06 января
Защитник «Манчестер Сити» Гвардиол сломал ногу
05 января
В ПСЖ рассказали о ходе восстановления Сафонова
03 января
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:11
А вот это потеря потерь!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:09
ГЕНИАЛЬНО, Дружище, ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но так или иначе, без Рафика Барсе будет непросто. А если еще Р/С сыграет, так, как против Атлетико, то вдвойне... И это еще повезло Барсе, что Захарян не сыграет, в противном случае- разгрома каталонцам не избежать!!!)))
shur
shur
сегодня в 20:03
...Без Рафинья Барсе туго!
Так сразу,быстро не умеет забивать!
Когда на поле Он,другое дело!
Из сетки вратари,мячи не успевают доставать!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 