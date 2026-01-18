Рафинья не сыграет против «Реала Сосьедад»

Форвард «Барселоны» Рафинья не сыграет в сегодняшнем матче Ла Лиги против «Реала Сосьедад».
Накануне встречи бразилец получил мышечную травму, и тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока.
В нынешнем сезоне Рафинья провел 18 матчей и забил 11 голов.
Но так или иначе, без Рафика Барсе будет непросто. А если еще Р/С сыграет, так, как против Атлетико, то вдвойне... И это еще повезло Барсе, что Захарян не сыграет, в противном случае- разгрома каталонцам не избежать!!!)))
Так сразу,быстро не умеет забивать!
Когда на поле Он,другое дело!
Из сетки вратари,мячи не успевают доставать!!!
