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Александер-Арнольд: «„Аталанта“ — невероятная команда»

вчера, 19:35
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23:00 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассуждает о предстоящем матче против «Аталанты» в Лиге чемпионов.

«Аталанта» — невероятная команда. Мы видели это в прошлом сезоне. Сложно выделить одного-двух игроков, но у них блестящая атака. Необходимо тщательно проанализировать всю команду.

Итальянские команды действительно хороши в обороне, они играют очень организованно, их защиту взломать тяжело. Нам предстоит попытаться найти способ это сделать. Не думаю, что у нас были особенные проблемы именно с итальянскими клубами, к тому же это наша первая встреча с «Аталантой».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:09
Что-то у них щас не очень идёт...
УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
вчера в 20:23
Должны наказывать этот судейский безпредел из АПЛ, не то что играть за это безобразие стыдно, но а болеть тем более!!! Пятно на всю жизнь!!!
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
вчера в 19:37
Скоро станет как Монако.
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