Александер-Арнольд: «„Аталанта“ — невероятная команда»

Защитник «Ливерпуля» рассуждает о предстоящем матче против «Аталанты» в Лиге чемпионов.

«Аталанта» — невероятная команда. Мы видели это в прошлом сезоне. Сложно выделить одного-двух игроков, но у них блестящая атака. Необходимо тщательно проанализировать всю команду.

Итальянские команды действительно хороши в обороне, они играют очень организованно, их защиту взломать тяжело. Нам предстоит попытаться найти способ это сделать. Не думаю, что у нас были особенные проблемы именно с итальянскими клубами, к тому же это наша первая встреча с «Аталантой».