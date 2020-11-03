Сульшер: «МЮ требуется последовательность от каждого из игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехир».

Каждый наш игрок расстроен после поражения в Премьер-Лиге от «Арсенала» (0:1). Нам нужна последовательность от каждого из наших игроков. Главное — упорно работать, стараться совершенствоваться. Мы хотим быть последовательными. В прошлом сезоне, когда наши результаты выровнялись, мы заняли третье место в АПЛ и прошли в Лигу чемпионов.

Мы не забегаем вперед, но можем победить любого. У нас есть стиль, который нам хочется показывать.

В Турции фанатичные болельщики, и, конечно, иметь их поддержку — это преимущество. Нам же не хватает болельщиков.