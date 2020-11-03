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Сульшер: «МЮ требуется последовательность от каждого из игроков»

вчера, 16:12
Истанбул БашакшехирЛоготип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед20:55 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехир».

Каждый наш игрок расстроен после поражения в Премьер-Лиге от «Арсенала» (0:1). Нам нужна последовательность от каждого из наших игроков. Главное — упорно работать, стараться совершенствоваться. Мы хотим быть последовательными. В прошлом сезоне, когда наши результаты выровнялись, мы заняли третье место в АПЛ и прошли в Лигу чемпионов.

Мы не забегаем вперед, но можем победить любого. У нас есть стиль, который нам хочется показывать.

В Турции фанатичные болельщики, и, конечно, иметь их поддержку — это преимущество. Нам же не хватает болельщиков.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 20:49
Последовательность в результатах текущего сезона не прослеживается от слова совсем.
Медив
Медив
вчера в 19:05
...и 25-30 пенальти за сезон
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:04
Очень похоже , что волосок на котором еще держится Сульшер в МЮ скоро не выдержит. Команда опустилась на самое дно. И просвета в игре пока не видно. Стабильность напрочь отсутствует. И думаю, что в ближайшее время руководство клуба укажет Сульшеру на дверь. Ведь некогда легендарный клуб опускается в таблице все ниже и ниже. И на возрождение былой славы пока рассчитывать явно не приходится. Ждем , что нам покажет МЮ в ближайших матчах в ЕК и АПЛ.
Всем здоровья.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 17:13
Нужна победная серия
ДСА
ДСА
вчера в 16:49
На ничью пожалуй наиграют.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 16:34
Нужно быть последовательными, действительно, раз в АПЛ на 15-м месте, то можно и "Башакшехиру" проиграть)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:14
Проигрывают даже середнякам
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