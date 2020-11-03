Рианчо: «Вероятность выхода российских клубов в плей-офф ЛЧ составляет 25%»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о шансах «Локомотива» и «Краснодара» в предстоящих матчах 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Атлетико» и «Севилья» встречаются с российскими командами в хороший для них момент. Думаю, «Краснодар» и «Локомотив» не смогут показать качественную игру из-за графика матчей. Все же испанские команды в этих противостояниях выступают фаворитами, у них больше игроков в составе для проведения ротации.
Сложно сказать, сколько голов «Атлетико» удастся забить «Локомотиву», но это точно будет очень интересный матч для болельщиков. «Севилья» в этом году идёт очень хорошо. У них отличный подбор игроков и прекрасный тренер. Конечно, нет ничего невозможного, но выйти в плей-офф российским командам будет сложно. Думаю, вероятность такого развития событий — 25%.
Напомним, что сегодня «Локомотив» сыграет дома с «Атлетико» (20:55 по МСК), а «Краснодар» завтра проведёт свой матч против «Севильи» (23:00 по МСК).