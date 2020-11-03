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Рианчо: «Вероятность выхода российских клубов в плей-офф ЛЧ составляет 25%»

вчера, 17:18

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о шансах «Локомотива» и «Краснодара» в предстоящих матчах 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Атлетико» и «Севилья» встречаются с российскими командами в хороший для них момент. Думаю, «Краснодар» и «Локомотив» не смогут показать качественную игру из-за графика матчей. Все же испанские команды в этих противостояниях выступают фаворитами, у них больше игроков в составе для проведения ротации.

Сложно сказать, сколько голов «Атлетико» удастся забить «Локомотиву», но это точно будет очень интересный матч для болельщиков. «Севилья» в этом году идёт очень хорошо. У них отличный подбор игроков и прекрасный тренер. Конечно, нет ничего невозможного, но выйти в плей-офф российским командам будет сложно. Думаю, вероятность такого развития событий — 25%.

Напомним, что сегодня «Локомотив» сыграет дома с «Атлетико» (20:55 по МСК), а «Краснодар» завтра проведёт свой матч против «Севильи» (23:00 по МСК).

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протон1
протон1
вчера в 19:48
я бы дополнил. выход равен нулю. потомучто нет мотивации. ковид пустые трибуны. а там играют профы. у нас любители физруки
Juve14
Juve14
вчера в 18:56
Это он просто из вежливости накинул 24%
RUPRICHT
RUPRICHT
вчера в 18:37
Я БЫ ПРОЦЕНТ ПОПАДАНИЯ СНИЗИЛ ДО 10%!!!??? ЕСЛИ ОДНА ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕНЫХ КОМАНД ПОПАДЕТ В ЛИГУ ЕВРОПЫ ЭТО БУДЕТ ФАНТАСТИКА!!
Zak11
Zak11
вчера в 18:27
У Локомотива есть небольшой шансик. Либо на ЛЕ либо на второе место. У остальных переспектив не вижу.
Давайте думать
Давайте думать ответ Kresi frok (раскрыть)
вчера в 17:55
Так ведь опечатка произошла , не 25 а 2.5% или переводчик накосячил))
ДСА
ДСА
вчера в 17:53
2,5 % или даже 0,25%.
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 17:47
Самое интересное, что его цифра чётко ложится на математические формулы. Формула для вычисления вероятности:
P = m/n,
m - число благоприятствующих исходов;
n - число вообще всех исходов.
Сначала прикинем благоприятные исходы. Гудвин напоит Дзюбу смелостью - раз. Паровоз с угля переведут на ядерное топливо - два. Магнит бесплатно накормит просрочкой игроков Челси и Севильи - три.
Число всех возможных исходов равно двенадцати (три группы по четыре команды).
Итого получается:
P = m/n = 3/12 = 0.25, т.е. те самые 25%, о которых говорит Рианчо.
Mangur
Mangur
вчера в 17:41
В принципе согласен.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:36
25% - вероятность на мой взгляд полет фантазии сродни построения коммунизма к 2000 году. Оценивая объективно создавшуюся ситуацию, я бы дал данный процент на попадание одной из наших команд в весеннюю часть лиги Европы. Надо принять как константу бессилие наших команд против уже любой команды из Европы (см. Локомотив(Тбилиси), Маккаби (Хайфа) и если угодно Брюгге), оттолкнуться от нее и попытаться изменить что-то к лучшему.
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 17:32
Сколько сколько??? 25, да ну НА! Тут в лучшем случае 2-3%, ну если речь идет о ЛЕ, то может быть!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:29
Буду надеется на лучшее!
shlomo
shlomo
вчера в 17:28
Я бы дал еще меньше...процентов 10
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 17:28
И пяти % нет,хоть кто то выйдет
dimagas2
dimagas2
вчера в 17:26
25% от 0 все ровно 0)))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 17:24
Не кто из Российских клубов не выйдет) максимум в ЛЕ одна команда и то хз
beefs
beefs
вчера в 17:22
а по моему шансов нет...
nubom
nubom
вчера в 17:22
Явно не от ста процентов....
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:21
Тут и 20% не пахнет.
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