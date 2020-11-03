ГлавнаяНовости

Карасёв: «Коронавирус — неприятная штука»

вчера, 19:16

Арбитр Сергей Карасёв рассказал о перенесенном заболевании коронавирусом.

Конечно, всем хочу пожелать здоровья. Коронавирус — неприятная штука, но протекало всё в принципе нормально для здорового организма. К сожалению, я выбыл из тренировочного процесса и не тренировался 10-12 дней. Последние дни я здоров, все было нормально, и в матче «Тамбов» — «Динамо» я был удовлетворен своим состоянием.

Чувствовал себя великолепно, к сожалению, некоторые моменты не смог увидеть сам, на помощь пришел VAR в лице Игоря Панина. Бывает, что за один тайм накопится столько моментов, сколько не бывает в пяти матчах. Надеюсь, в следующих играх спорных эпизодов будет меньше.

Все новости
Быстров: «Отсутствие игры у „Локо“? У „Атлетико“ игроки по 100 млн евро!»
Сегодня, 01:54 Комментарии3
Булыкин: «Самое главное для „Локомотива“ — не выпадать из обоймы»
Сегодня, 00:43 Комментарии2
Ничья, которая сродни победе. ВАР и Гильерме помогли «Локомотиву» добыть важное очко против «Атлетико»
Сегодня, 00:40Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Широков: «У „Локомотива“ большие шансы выйти в плей-офф Лиги Европы»
Сегодня, 00:24 Комментарии5
Кикнадзе: «Закончим группу и потом поговорим»
Сегодня, 00:00 Комментарии4
Николич: «Нужно играть в РПЛ с той же дисциплиной, как в Лиге чемпионов»
Вчера, 23:41 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:17
А какое заболевание приятно???Ах,да :
"Нет приятней и полезней венерических болезней,
а моряк без триппера-что баржА без шхипера!".
112910415
112910415
вчера в 20:02
дальнейшего здоровья !
мало у нас нормальных арбитров
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 19:45
Царь оказался фальшивым!!!))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:44
"неприятная штука"- это ещё не то слово!!!
протон1
протон1
вчера в 19:40
ковид переболеть одно. а где найти лекарства в стране где нищих много?. 78 процентов россияне за чертой бедности ( вакцину продают а говорят бесплатна. лекарство от ковида в три дорога отступной цены. врачи из под полок продают лекарства в больницах сдают в аптеки и живут. а что нам делать нищим?. царь подскажи почему вы говорите одно что выдали а не доходят. почему вас обманывают или вы пилите шура?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:34
Да,хорошго мало!
Loko57
Loko57
вчера в 19:32
Любое заболевание весьма неприятная вещь.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:26
Я это ещё в мае узнал что неприятная!
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 19:23
Карасёв: «Смерть — неприятная штука»
David Young
David Young
вчера в 19:17
Это ещё мягко говоря.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100