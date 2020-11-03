Арбитр Сергей Карасёв рассказал о перенесенном заболевании коронавирусом.

Конечно, всем хочу пожелать здоровья. Коронавирус — неприятная штука, но протекало всё в принципе нормально для здорового организма. К сожалению, я выбыл из тренировочного процесса и не тренировался 10-12 дней. Последние дни я здоров, все было нормально, и в матче «Тамбов» — «Динамо» я был удовлетворен своим состоянием.