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Дзюба: «Матч с „Лацио“ — один из последних шансов выйти из группы в ЛЧ»

вчера, 18:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио20:55 Не начался

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём физическом состоянии и поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

Не самое лучшее физическое состояние, так как много матчей было сыграно. Как с пандемией закончилось, сразу же понеслось. Поэтому какие-то болячки есть, как у любого профессионального спортсмена. Но мы привыкли к этому: когда что-то не болит, значит, что-то не так. Сейчас нормально — восстановился, всё хорошо, немножко перевёл дух. Надеюсь, всё нормально будет — вчера уже тренировался в общей группе.

Конечно же, команде добавила позитива победа в матче с «Химками». Очень важные три очка, так как почти все конкуренты, кроме ЦСКА, потеряли очки. Важно было победить. С нетерпением ждём матча с «Лацио», так как это один из последних шансов зацепиться за выход из группы. Матч с «Лацио» будет трудным — не зря команда обыграла дортмундскую «Боруссию». Ждём встречи

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 00:17
Хотя бы сыграйте как Локо и это будет уже нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
denmig
denmig
вчера в 23:12
Даже в случае победы над Лацио , что невероятно после унижения от бельгийской капусты, зенит все равно будет на своём привычном последнем месте!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:22
Зенит сливает ЛЧ, чтоб не отстать в РПЛ.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:10
Шансы теоретически есть, а практически нет
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:47
Я ровнодушен к Зениту но из группы он не выйдет,думаю это многие понимают!
Будет удачей попадание в ЛЕ
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:25
Терзают смутные сомнения!!! На брюгге надо было зарабатывать очки, На лацио сложновато это зделать!
alex074
alex074
вчера в 21:23
Однако быстро Зюба переобулся, после жеребьёвки орал во всё горло, что группа проходная...
112910415
112910415
вчера в 21:11
просто побеждать надо, да и всё
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:05
Последний шанс у тебя, чтобы не выгнали с позором из клуба.
lobsterdam
lobsterdam ответ brauning.86 (раскрыть)
вчера в 20:48
Только не это!
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:42
Эта игра последняя, после которой Зенит окончательно закрепится на 4-м месте.
DNK74_02
DNK74_02
вчера в 20:25
Хочется побед наших клубов во всех турнирах, как и побед сборной. А что смогут - увидим. И хочется скорее уже увидеть прощание с семаком.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:14
Зенит главный российский еврокубковый неудачник, не ожидал от них такого слабого старта.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:00, ред.
У Дзюбы последний шанс обыграть хотя бы сильно пострадавший от короновируса Лацио....
stavr74
stavr74
вчера в 19:42
забудь про ЛЧ и ЛЕ
d_fincher
d_fincher
вчера в 19:40
Вроде только начали, а уже про последний шанс выйти из группы. Видна работа мастера - все-таки Зенит великая команда.
протон1
протон1
вчера в 19:37
думаю на ничью наработают оба.
brauning.86
brauning.86
вчера в 19:32
Не помню кто
Но кто то из стана лазурных на соккере сказал истину
Бревну пора составить конкуренцию Аршавину на Матч ТВ
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:31
Артем будет биться. В этом сомнений нет, но хватит ли его одного?
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:28, ред.
Ждем наконец-то рывок или прорыв)))И там уже финал не далеко))
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 19:28
Последний шанс для Дзюбы ! Проиграют оба матча Лацио, получит пенделя вместе с Богданычем....
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 19:16
Геннадий Орлов: "Шансы "Зенита" и "Лацио" - 50 на 50".

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Лацио".

"Шансы "Зенита" и "Лацио" — 50 на 50. "Зенит" не должен проиграть "Лацио", а ещё лучше — надо победить. Нужно дать бой и показать, что команда может. Вот с "Химками" какой состав вышел — с первой минуты они сразу показали, что на полшага впереди соперника. Это мотивация. Игроки "Зенита" всё делали быстрее, чем их оппоненты. Так и надо играть с итальянцами", – заявил Орлов в интервью "Радио "Зенит".



ХАХАХАХАХАХА!!! сравнил с химками((((((
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 19:15, ред.
"Не самое лучшее физическое состояние, так как много матчей было сыграно. Как с пандемией закончилось, сразу же понеслось". Ничего не понял куда эта эпидемия его ПОНЕСЛА куда то, и что закончилось
star1970
star1970 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 19:12
Почему последняя Зенита и Дзюбы ????? Объясни ты же взрослый мужик и способен доказать свои слова. ПРАВДА.????
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 19:11
Эх, нет у Зени Халка, чтобы бить по воротам соперника рикошетом от Дзюбы. Всё пропало!((
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:10
Отвечаю на слова Дзююбы У вас, Артемка, их (шансов) и не было. Это вам не рпл, в Европе пахать надо!. А вы что посеяли, то и пожинаете!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:07
Жалко 14ку Дзюбинью, вроде пошел за призами , а получил пинка под 63 !
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:05
У Лацио не сыграют несколько основных игроков. Надо воспользоваться этим. Желаю Зениту победы
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:04
Это последняя игра Зенита , Дэюбы и Семака в ЛЧ.
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 18:59
Я конечно же пожелаю удачи Зениту, но меня терзают смутные сомнения
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