Дзюба: «Матч с „Лацио“ — один из последних шансов выйти из группы в ЛЧ»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём физическом состоянии и поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».
Не самое лучшее физическое состояние, так как много матчей было сыграно. Как с пандемией закончилось, сразу же понеслось. Поэтому какие-то болячки есть, как у любого профессионального спортсмена. Но мы привыкли к этому: когда что-то не болит, значит, что-то не так. Сейчас нормально — восстановился, всё хорошо, немножко перевёл дух. Надеюсь, всё нормально будет — вчера уже тренировался в общей группе.
Конечно же, команде добавила позитива победа в матче с «Химками». Очень важные три очка, так как почти все конкуренты, кроме ЦСКА, потеряли очки. Важно было победить. С нетерпением ждём матча с «Лацио», так как это один из последних шансов зацепиться за выход из группы. Матч с «Лацио» будет трудным — не зря команда обыграла дортмундскую «Боруссию». Ждём встречи
Будет удачей попадание в ЛЕ
Будет удачей попадание в ЛЕ
Но кто то из стана лазурных на соккере сказал истину
Бревну пора составить конкуренцию Аршавину на Матч ТВ
Но кто то из стана лазурных на соккере сказал истину
Бревну пора составить конкуренцию Аршавину на Матч ТВ
https://www.youtube.com/watch?v=GwmknzFpha0
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Лацио".
"Шансы "Зенита" и "Лацио" — 50 на 50. "Зенит" не должен проиграть "Лацио", а ещё лучше — надо победить. Нужно дать бой и показать, что команда может. Вот с "Химками" какой состав вышел — с первой минуты они сразу показали, что на полшага впереди соперника. Это мотивация. Игроки "Зенита" всё делали быстрее, чем их оппоненты. Так и надо играть с итальянцами", – заявил Орлов в интервью "Радио "Зенит".
ХАХАХАХАХАХА!!! сравнил с химками((((((
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Лацио".
"Шансы "Зенита" и "Лацио" — 50 на 50. "Зенит" не должен проиграть "Лацио", а ещё лучше — надо победить. Нужно дать бой и показать, что команда может. Вот с "Химками" какой состав вышел — с первой минуты они сразу показали, что на полшага впереди соперника. Это мотивация. Игроки "Зенита" всё делали быстрее, чем их оппоненты. Так и надо играть с итальянцами", – заявил Орлов в интервью "Радио "Зенит".
ХАХАХАХАХАХА!!! сравнил с химками((((((