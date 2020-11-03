Дзюба: «Матч с „Лацио“ — один из последних шансов выйти из группы в ЛЧ»

Нападающий «Зенита» рассказал о своём физическом состоянии и поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

Не самое лучшее физическое состояние, так как много матчей было сыграно. Как с пандемией закончилось, сразу же понеслось. Поэтому какие-то болячки есть, как у любого профессионального спортсмена. Но мы привыкли к этому: когда что-то не болит, значит, что-то не так. Сейчас нормально — восстановился, всё хорошо, немножко перевёл дух. Надеюсь, всё нормально будет — вчера уже тренировался в общей группе.